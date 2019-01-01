Прорив у лікуванні діабету: знайшли бактерію, яка допоможе одужати





Про це повідомляє



Журнал Nature Medicine



Зокрема, групі з 40 добровольців бактерії допомогли позбутися від діабету другого типу, знизити рівень холестерину в крові та поліпшити роботу печінки.



В останні роки вчені отримують все більше свідчень про вплив мікрофлори на організм. Фахівці вважають, що мікрофлора може впливати на вміст гормонів і сигнальних молекул нервової системи. Попередні дослідження показували, що в кишківнику здорових і худих людей міститься набагато більше мікробів Akkermansia у порівнянні з кишківником товстих.



Спочатку вчені провели експеримент з мишами, в травній системі яких вони стали культивувати цей вид бактерій. В результаті миші, що мали ожиріння та діабет, позбулися цих проблем внаслідок оздоровлення метаболізму, і до того ж у них було зафіксовано уповільнення старіння кровоносних судин, а також довша тривалість життя.



Після цього вчені знайшли спосіб вирощувати бактерії Akkermansia за межами травної системи мишей, щоб використовувати в випробуваннях з людьми. 40 добровольців, які страждали від ожиріння і діабету 2 типу, щодня брали таблетки з живими або пастеризованими культурами бактерій.



Рівень інсуліну в крові учасників знизився на 30%, а холестерину – на 8,6%. Стан кровоносної системи покращився, випробовувані позбулися діабету або переддіабетного стану.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Бельгії експеримент з використанням культури бактерій з роду Akkermansia допоміг учасникам вилікуватися від діабету 2 типу, знизити рівень холестерину в крові та оздоровити печінку.Про це повідомляє канал 24 Журнал Nature Medicine опублікував дані, які отримали вченими з Університету Левена, вони за допомогою бактерій з роду Akkermansia домоглися поліпшити стан людей, що страждали від ожиріння і діабету 2 типу.Зокрема, групі з 40 добровольців бактерії допомогли позбутися від діабету другого типу, знизити рівень холестерину в крові та поліпшити роботу печінки.В останні роки вчені отримують все більше свідчень про вплив мікрофлори на організм. Фахівці вважають, що мікрофлора може впливати на вміст гормонів і сигнальних молекул нервової системи. Попередні дослідження показували, що в кишківнику здорових і худих людей міститься набагато більше мікробів Akkermansia у порівнянні з кишківником товстих.Спочатку вчені провели експеримент з мишами, в травній системі яких вони стали культивувати цей вид бактерій. В результаті миші, що мали ожиріння та діабет, позбулися цих проблем внаслідок оздоровлення метаболізму, і до того ж у них було зафіксовано уповільнення старіння кровоносних судин, а також довша тривалість життя.Після цього вчені знайшли спосіб вирощувати бактерії Akkermansia за межами травної системи мишей, щоб використовувати в випробуваннях з людьми. 40 добровольців, які страждали від ожиріння і діабету 2 типу, щодня брали таблетки з живими або пастеризованими культурами бактерій.Рівень інсуліну в крові учасників знизився на 30%, а холестерину – на 8,6%. Стан кровоносної системи покращився, випробовувані позбулися діабету або переддіабетного стану.

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