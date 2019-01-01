На Дніпропетровщині затримали хлопця, який зґвалтував та вбив дівчинку, котру шукали

На Дніпропетровщині затримали раніше двічі раніше засудженого 24-річного хлопця, що зґвалтував та вбив дівчину.Про це повідомив заступник голови Нацполіції Україниу Facebook.Дівчині було 14-років. Хлопець вказав на місце, де вчинив наругу над неповнолітньої і вбив її. У вказаному їм місці в ході проведення невідкладених слідчих дій і виявили труп дитини.Дівчину поліція розшукувала з 29 червня 2019 року, але зникла вона ще раніше: батьки не повідомляли, бо були дуже зайняті розпиттям алкогольних напоїв.