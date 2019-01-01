На Дніпропетровщині затримали хлопця, який зґвалтував та вбив дівчинку, котру шукали
Сьогодні, 10:55
На Дніпропетровщині затримали раніше двічі раніше засудженого 24-річного хлопця, що зґвалтував та вбив дівчину.
Про це повідомив заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін у Facebook.
Дівчині було 14-років. Хлопець вказав на місце, де вчинив наругу над неповнолітньої і вбив її. У вказаному їм місці в ході проведення невідкладених слідчих дій і виявили труп дитини.
Дівчину поліція розшукувала з 29 червня 2019 року, але зникла вона ще раніше: батьки не повідомляли, бо були дуже зайняті розпиттям алкогольних напоїв.
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Про це повідомив заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін у Facebook.
Дівчині було 14-років. Хлопець вказав на місце, де вчинив наругу над неповнолітньої і вбив її. У вказаному їм місці в ході проведення невідкладених слідчих дій і виявили труп дитини.
Дівчину поліція розшукувала з 29 червня 2019 року, але зникла вона ще раніше: батьки не повідомляли, бо були дуже зайняті розпиттям алкогольних напоїв.
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