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На Дніпропетровщині затримали хлопця, який зґвалтував та вбив дівчинку, котру шукали

На Дніпропетровщині затримали хлопця, який зґвалтував та вбив дівчинку, котру шукали
На Дніпропетровщині затримали раніше двічі раніше засудженого 24-річного хлопця, що зґвалтував та вбив дівчину.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін у Facebook.

Дівчині було 14-років. Хлопець вказав на місце, де вчинив наругу над неповнолітньої і вбив її. У вказаному їм місці в ході проведення невідкладених слідчих дій і виявили труп дитини.

Дівчину поліція розшукувала з 29 червня 2019 року, але зникла вона ще раніше: батьки не повідомляли, бо були дуже зайняті розпиттям алкогольних напоїв.
На Дніпропетровщині затримали хлопця, який зґвалтував та вбив дівчинку, котру шукали

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Теги: вбивство, неповнолітні
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