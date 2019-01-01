«Кращий»: у місті на Волині нагородили переможців і лауреатів конкурсу. ФОТО





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Цьогоріч організаційний комітет визначив переможців та лауреатів у номінаціях: «Найкращий благоустрій території підприємства, організації», «Найкраще озелення балкону», «Юний талант року», «Громадський діяч року», «Меценат року».



Під час святкування Дня Ковеля на центральній сцені міський голова Олег Кіндер вручив пам’ятні відзнаки кращим представникам громади.



У номінації «Найкращий благоустрій території підприємства, організації» уже не вперше переможцем став заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №11 (директор Надія Василівна Шевчик). Тут дбають про порядок, достойний імідж, озеленення, затишні й цікаві зони для відпочинку й розвитку дітей.



Цього року продовжили облаштування ігрових майданчиків та оновлення тіньових павільйонів. Сьогодні ваблять своєю красою намальовані знайомі герої казок та улюблених мультфільмів, що дає можливість малятам поринути в світ пригод і в спекотний день з комфортом займатися улюбленими справами.



Містяни та гості були приємно подивовані ретро-велосипедом, що з’явився на вулиці Сагайдачного, поблизу міськрайонного центру зайнятості. Ковану декоративну скульптуру виготовили ковельські ковалі Микола Бідюк та Анатолій Муха. Втілення архітектурного задуму і його фінансування належить місцевому підприємцю Ігорю Герасімову, якого визнано лауреатом.



Поряд із ретро-велосипедом обладнано місце для паркування уже сучасного велотранспорту. Крім того, коштом цього ж благодійника здійснено благоустрій прилеглої території будинку Сагайдачного, 6в.



За «Найкраще озеленення балкону» диплом отримала Оксана Ризванюк, яка мешкає на вулиці Незалежності. Цей балкон приваблює розмаїттям квітів та ошатністю. Він став окрасою будинку і милує око перехожих та тішить свою господиню, яка докладає чимало зусиль, щоб створити цю красу.



Особливою активністю учасників щоразу вирізняється номінація «Юний талант року». Адже у нашому місті так багато здібних, розумних, успішних дітей, які перемагають у міжнародних, всеукраїнських творчих, спортивних і наукових конкурсах. Дипломи лауреатів вручено Анні Корж - учениці народного художнього колективу студії естрадного співу «Нові таланти» Палацу учнівської молоді та Еліні Ковальчук – учениці школи мистецтв. Нагород переможців удостоєні: Катерина Комісарик – учениця 10 класу ЗОШ №7, Тарас Семенюк - вихованець секції веслування КДЮСШ імені Євгена Кондратовича, Анна Чирук – учениця дитячої художньої школи ім.Андроника Лазарчука.



Активна громадська позиція, реалізація соціальних ініціатив та програм, добре, небайдуже, відкрите серце. Це ті риси, які характеризують ковельчан, відзначених у номінації «Громадський діяч року».



Тут два переможці - Володимир Кравчук, голова громадської організації «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії» і Марина Громова, засновниця благодійного проєкту «Я особлива мама».



Достойно оцінив оргкомітет благородні справи меценатів, які за покликом серця допомагають людям, які опинилися у непростих життєвих обставинах, дітям нелегкої долі, фінансово підтримують розвиток культури і спорту у нашому місті, зміцнення матеріальної бази закладів освіти і медицини.



Високе визнання отримала доброчинна діяльність Віталія Бойчука, Олександра Мороза, Віктора Тищука, Олександра Шитікова. А переміг у номінації «Меценат року», причому не вперше, успішний ковельський підприємець Роман Дідицький.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі відбувся щорічний конкурс до Дня міста. Вже чимало колективів та ковельчан, які мають високі здобутки у певних сферах діяльності, удостоєні звання «кращий».Про це повідомляє сайт Ковельської міської ради Цьогоріч організаційний комітет визначив переможців та лауреатів у номінаціях: «Найкращий благоустрій території підприємства, організації», «Найкраще озелення балкону», «Юний талант року», «Громадський діяч року», «Меценат року».Під час святкування Дня Ковеля на центральній сцені міський головавручив пам’ятні відзнаки кращим представникам громади.У номінації «Найкращий благоустрій території підприємства, організації» уже не вперше переможцем став заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №11 (директор). Тут дбають про порядок, достойний імідж, озеленення, затишні й цікаві зони для відпочинку й розвитку дітей.Цього року продовжили облаштування ігрових майданчиків та оновлення тіньових павільйонів. Сьогодні ваблять своєю красою намальовані знайомі герої казок та улюблених мультфільмів, що дає можливість малятам поринути в світ пригод і в спекотний день з комфортом займатися улюбленими справами.Містяни та гості були приємно подивовані ретро-велосипедом, що з’явився на вулиці Сагайдачного, поблизу міськрайонного центру зайнятості. Ковану декоративну скульптуру виготовили ковельські коваліта. Втілення архітектурного задуму і його фінансування належить місцевому підприємцю, якого визнано лауреатом.Поряд із ретро-велосипедом обладнано місце для паркування уже сучасного велотранспорту. Крім того, коштом цього ж благодійника здійснено благоустрій прилеглої території будинку Сагайдачного, 6в.За «Найкраще озеленення балкону» диплом отримала, яка мешкає на вулиці Незалежності. Цей балкон приваблює розмаїттям квітів та ошатністю. Він став окрасою будинку і милує око перехожих та тішить свою господиню, яка докладає чимало зусиль, щоб створити цю красу.Особливою активністю учасників щоразу вирізняється номінація «Юний талант року». Адже у нашому місті так багато здібних, розумних, успішних дітей, які перемагають у міжнародних, всеукраїнських творчих, спортивних і наукових конкурсах. Дипломи лауреатів вручено- учениці народного художнього колективу студії естрадного співу «Нові таланти» Палацу учнівської молоді та– учениці школи мистецтв. Нагород переможців удостоєні:– учениця 10 класу ЗОШ №7,- вихованець секції веслування КДЮСШ імені– учениця дитячої художньої школи ім.Андроника Лазарчука.Активна громадська позиція, реалізація соціальних ініціатив та програм, добре, небайдуже, відкрите серце. Це ті риси, які характеризують ковельчан, відзначених у номінації «Громадський діяч року».Тут два переможці -, голова громадської організації «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії» і, засновниця благодійного проєкту «Я особлива мама».Достойно оцінив оргкомітет благородні справи меценатів, які за покликом серця допомагають людям, які опинилися у непростих життєвих обставинах, дітям нелегкої долі, фінансово підтримують розвиток культури і спорту у нашому місті, зміцнення матеріальної бази закладів освіти і медицини.Високе визнання отримала доброчинна діяльність. А переміг у номінації «Меценат року», причому не вперше, успішний ковельський підприємець

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