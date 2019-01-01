Покладений на Волині «свіжий» асфальт можна зняти руками.ФОТО, ВІДЕО





Йдеться про Ратнівщину. Саме тут місцеві жителі виявили брак у ямковому ремонті дороги, - повідомляє



Такий ямковий ремонт у селі Гута коштував 6 мільйонів гривень.





Зокрема, гутянці поділилися фотографіями та відео, як легко щойно покладений асфальт може зруйнуватися та опинитися поза місцем свого призначення.



Сільський староста Микола Свіржевський розповідає, що такий неякісний ремонт, який зафіксували на фото і відео, провели на узбіччі дороги у Гуті, а загалом ямковий ремонт є цілком прийнятним. Зокрема Микола Федорович зазначає, що нині цим питанням займаються відповідальні люди.



До слова нещодавно, голова Заболоттівської ОТГ Валерій Свіржевський анонсував про початок ремонту дороги КПП Гута – Здомишель.



За словами жителів села Гута ямковий ремонт розпочали робити приблизно 4-5 липня.





Як інформують працівники Ратнівської РДА, із питаннями щодо проблемного ремонту у Гуті до них ніхто не звертався.



Перший заступник голови райдержадміністрації Євген Савлук коментує ситуацію так:



«Поточний дрібний ремонт на відрізку дороги Здомишель-Заболоття-Гута здійснює ПрАТ «Ковельське ШБУ-63», підприємство, яке виграло тендер. Розпорядник коштів державного бюджету тобто замовник департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства ОДА. Поточний дрібний ремонт передбачає саме ямковий ремонт. Враховуючи стан дорожнього асфальтобетонного покриття перед селом Гута, ямковий ремонт – це лише тимчасове вирішення проблеми. На капітальний ремонт поки коштів немає», – розповідає Євген Петрович.



Також, держслужбовець зазначає, що коли дорожнє покриття майже зруйноване йому допоможе лише капітальний ремонт.



«І тут дилема або чекати фінансування на капітальний ремонт, а туди необхідно близько 20 мільйонів гривень, і далі їздити зруйнованою дорогою, або трохи полатати за рахунок дрібного ремонту для того щоб хоч забезпечити нормальний проїзд на даному відрізку. Якісний ямковий ремонт на майже зруйнованій дорозі зробити неможливо», – коментує ситуацію Євген Савлук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному з районів Волинської області свіжо покладене асфальтне покриття можна без особливих зусиль зняти руками.Йдеться про Ратнівщину. Саме тут місцеві жителі виявили брак у ямковому ремонті дороги, - повідомляє Район.Ратне Такий ямковий ремонт у селі Гута коштував 6 мільйонів гривень.Зокрема, гутянці поділилися фотографіями та відео, як легко щойно покладений асфальт може зруйнуватися та опинитися поза місцем свого призначення.Сільський старостарозповідає, що такий неякісний ремонт, який зафіксували на фото і відео, провели на узбіччі дороги у Гуті, а загалом ямковий ремонт є цілком прийнятним. Зокрема Микола Федорович зазначає, що нині цим питанням займаються відповідальні люди.До слова нещодавно, голова Заболоттівської ОТГанонсував про початок ремонту дороги КПП Гута – Здомишель.За словами жителів села Гута ямковий ремонт розпочали робити приблизно 4-5 липня.Як інформують працівники Ратнівської РДА, із питаннями щодо проблемного ремонту у Гуті до них ніхто не звертався.Перший заступник голови райдержадміністраціїкоментує ситуацію так:«Поточний дрібний ремонт на відрізку дороги Здомишель-Заболоття-Гута здійснює ПрАТ «Ковельське ШБУ-63», підприємство, яке виграло тендер. Розпорядник коштів державного бюджету тобто замовник департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства ОДА. Поточний дрібний ремонт передбачає саме ямковий ремонт. Враховуючи стан дорожнього асфальтобетонного покриття перед селом Гута, ямковий ремонт – це лише тимчасове вирішення проблеми. На капітальний ремонт поки коштів немає», – розповідає Євген Петрович.Також, держслужбовець зазначає, що коли дорожнє покриття майже зруйноване йому допоможе лише капітальний ремонт.«І тут дилема або чекати фінансування на капітальний ремонт, а туди необхідно близько 20 мільйонів гривень, і далі їздити зруйнованою дорогою, або трохи полатати за рахунок дрібного ремонту для того щоб хоч забезпечити нормальний проїзд на даному відрізку. Якісний ямковий ремонт на майже зруйнованій дорозі зробити неможливо», – коментує ситуацію Євген Савлук.

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