«Вперше чую», – сільський голова Боратина про будівництво хімічного підприємства
Сьогодні, 12:03
У вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькій міськраді стало відомо, , на території Боратинської сільської ради, планують побудувати нове хімічне підприємство.
Натомість, сільський голова Боратина Сергій Яручик у коментарі «Конкуренту» розповів, що до Боратинської сільської ради ніхто не звертався за дозволом і землі під таке підприємство сільська рада теж не виділяла.
«Жодних рішень сільська рада не приймала, земля не виділялася, бо ніхто не звертався. Вперше чую про такі речі», – зауважив Сергій Яручик.
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Натомість, сільський голова Боратина Сергій Яручик у коментарі «Конкуренту» розповів, що до Боратинської сільської ради ніхто не звертався за дозволом і землі під таке підприємство сільська рада теж не виділяла.
«Жодних рішень сільська рада не приймала, земля не виділялася, бо ніхто не звертався. Вперше чую про такі речі», – зауважив Сергій Яручик.
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