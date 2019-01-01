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«Вперше чую», – сільський голова Боратина про будівництво хімічного підприємства

«Вперше чую», – сільський голова Боратина про будівництво хімічного підприємства
У вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькій міськраді стало відомо, , на території Боратинської сільської ради, планують побудувати нове хімічне підприємство.

Натомість, сільський голова Боратина Сергій Яручик у коментарі «Конкуренту» розповів, що до Боратинської сільської ради ніхто не звертався за дозволом і землі під таке підприємство сільська рада теж не виділяла.

«Жодних рішень сільська рада не приймала, земля не виділялася, бо ніхто не звертався. Вперше чую про такі речі», – зауважив Сергій Яручик.

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Теги: хімічне підприємство, Боратин
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