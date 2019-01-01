«ПортCity» розігрує відпочинок у Арабські Емірати *





З 1 по 31 липня робіть покупки у магазинах та закладах ТРЦ «ПортCity» (окрім гіпермаркету «Там Там») єдиним чеком на суму від 300 гривень, вказуйте на звороті чеку своє прізвище, ім’я та номер телефону, опускайте його у лототрон, що знаходиться у холі на 1 поверсі ТРЦ та вигравайте.



31 липня о 19:00 відбудеться розіграш та оголошення результатів. Особиста присутність – обов’язкова.



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