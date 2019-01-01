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Колишній «волинянин» зіграє в Лізі Чемпіонів

Колишній «волинянин» зіграє в Лізі Чемпіонів
Колишній хавбек "Волині" В'ячеслав Шарпар став гравцем ФК "Рига".

32-річний українець підписав з латвійським клубом контракт терміном на один рік, - повідомляє UaFootball.

Новий клуб Шарпара лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Латвії після 18 турів, а в цьому сезоні зіграє в Лізі Чемпіонів.

Шарпар достроково розірвав контракт з "Ворсклою", за полтавську команду він виступав два з половиною роки. За цей час В'ячеслав зіграв 69 ігор. За "Волинь" Шарпар виступав з 2009 по 2014 рік, перейшовши у молдовський "Шериф", звідки невдовзі знову повернувся в Луцьк, де пограв ще рік.

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Теги: Шарпар, Волинь, футбол, спорт
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