Колишній «волинянин» зіграє в Лізі Чемпіонів





32-річний українець підписав з латвійським клубом контракт терміном на один рік, - повідомляє



Новий клуб Шарпара лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Латвії після 18 турів, а в цьому сезоні зіграє в Лізі Чемпіонів.



Шарпар достроково розірвав контракт з "Ворсклою", за полтавську команду він виступав два з половиною роки. За цей час В'ячеслав зіграв 69 ігор. За "Волинь" Шарпар виступав з 2009 по 2014 рік, перейшовши у молдовський "Шериф", звідки невдовзі знову повернувся в Луцьк, де пограв ще рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній хавбек "Волині" В'ячеслав Шарпар став гравцем ФК "Рига".32-річний українець підписав з латвійським клубом контракт терміном на один рік, - повідомляє UaFootball Новий клуб Шарпара лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Латвії після 18 турів, а в цьому сезоні зіграє в Лізі Чемпіонів.Шарпар достроково розірвав контракт з "Ворсклою", за полтавську команду він виступав два з половиною роки. За цей час В'ячеслав зіграв 69 ігор. За "Волинь" Шарпар виступав з 2009 по 2014 рік, перейшовши у молдовський "Шериф", звідки невдовзі знову повернувся в Луцьк, де пограв ще рік.

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