У Німеччині судили чоловіка, який воював на Донбасі за терористів
Сьогодні, 06:19
Німецький суд визнав винним в участі в конфлікті на Донбасі громадянина ФРН, вихідця з Киргизстану.
Він допомагав сепаратистам близько двох років, - пиише "Газета ua".
Коли найманець повернувся до Німеччини в 2016 році, його затримали. 10 липня визнали винним у підготовці "тяжкого злочину, що загрожує державній безпеці", повідомляє DW.
На фотографіях, долучених до кримінальної справи, Алекс позує то на танку, то з автоматом Калашникова, то поруч з іншими найманцями у військовій формі. Що саме 43-річний Алекс робив майже два роки в зоні конфлітку, достеменно невідомо.
Німецькі закони забороняють найманцям брати участь у воєнних конфліктах за кордоном.
Алекс Д. визнав свою провину. Через це суд покарав його терміном у 2 роки умовно.
У дортмундській прокуратурі переконані: Алекс брав безпосередню участь у бойових діях. Але достатніх доказів, щоб довести це обвинувачення в суді, німецькі слідчі знайти не змогли. Це й врятувало його від в'язниці.
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Він допомагав сепаратистам близько двох років, - пиише "Газета ua".
Коли найманець повернувся до Німеччини в 2016 році, його затримали. 10 липня визнали винним у підготовці "тяжкого злочину, що загрожує державній безпеці", повідомляє DW.
На фотографіях, долучених до кримінальної справи, Алекс позує то на танку, то з автоматом Калашникова, то поруч з іншими найманцями у військовій формі. Що саме 43-річний Алекс робив майже два роки в зоні конфлітку, достеменно невідомо.
Німецькі закони забороняють найманцям брати участь у воєнних конфліктах за кордоном.
Алекс Д. визнав свою провину. Через це суд покарав його терміном у 2 роки умовно.
У дортмундській прокуратурі переконані: Алекс брав безпосередню участь у бойових діях. Але достатніх доказів, щоб довести це обвинувачення в суді, німецькі слідчі знайти не змогли. Це й врятувало його від в'язниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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