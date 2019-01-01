У селі на Волині злодій обікрав будинок





Про це пише



Із помешкання жителя села зникли 435 євро та 100 злотих. 41-річний господар міркує, що хтось здалеку в його дім не прийшов.



При цьому невідомий пошкодив ще й паспорт потерпілого.



Злодій проник у помешкання, пошкодивши металопластикове вікно. Горохівські поліцейські розшукують його.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



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