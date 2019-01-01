У селі на Волині злодій обікрав будинок
Сьогодні, 08:40
У селі Печихвости Горохівського району злодій обікрав будинок.
Про це пише Волинь Нова.
Із помешкання жителя села зникли 435 євро та 100 злотих. 41-річний господар міркує, що хтось здалеку в його дім не прийшов.
При цьому невідомий пошкодив ще й паспорт потерпілого.
Злодій проник у помешкання, пошкодивши металопластикове вікно. Горохівські поліцейські розшукують його.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
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Про це пише Волинь Нова.
Із помешкання жителя села зникли 435 євро та 100 злотих. 41-річний господар міркує, що хтось здалеку в його дім не прийшов.
При цьому невідомий пошкодив ще й паспорт потерпілого.
Злодій проник у помешкання, пошкодивши металопластикове вікно. Горохівські поліцейські розшукують його.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Звичайно, що здалеку не прийшов, бо там доріг немає до села.
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