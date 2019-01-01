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У селі на Волині злодій обікрав будинок

У селі на Волині злодій обікрав будинок
У селі Печихвости Горохівського району злодій обікрав будинок.

Про це пише Волинь Нова.

Із помешкання жителя села зникли 435 євро та 100 злотих. 41-річний господар міркує, що хтось здалеку в його дім не прийшов.

При цьому невідомий пошкодив ще й паспорт потерпілого.

Злодій проник у помешкання, пошкодивши металопластикове вікно. Горохівські поліцейські розшукують його.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: крадіжка, Волинь
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
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Звичайно, що здалеку не прийшов, бо там доріг немає до села.
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