Курс валют у Луцьку на 11 липня: гривня різко впала
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.624, а продаж - 26.043.
Євро при купівлі становить - 28.644, продажу - 29.274.
Курс російського рубля: купівля - 0.351, продаж - 0.415.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.509, продаж - 6.916.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 28.644, продажу - 29.274.
Курс російського рубля: купівля - 0.351, продаж - 0.415.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.509, продаж - 6.916.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
11 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 11 липня: гривня різко впала
Сьогодні, 09:00
У селі на Волині злодій обікрав будинок
Сьогодні, 08:40
Луцькі муніципали знайшли гральні заклади-порушники. ФОТО
Сьогодні, 08:10