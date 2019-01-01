Курс валют у Луцьку на 11 липня: гривня різко впала





Євро при купівлі становить - 28.644, продажу - 29.274.



Курс російського рубля: купівля - 0.351, продаж - 0.415.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.509, продаж - 6.916.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.624, а продаж - 26.043.Євро при купівлі становить - 28.644, продажу - 29.274.Курс російського рубля: купівля - 0.351, продаж - 0.415.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.509, продаж - 6.916.

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