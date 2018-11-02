Зима близько: лучанам безкоштовно дадуть дрова





Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.



Комунальному підприємству «Парки та сквери Луцька» доручили безкоштовно забезпечити одиноких, малозабезпечених мешканців міста, сім’ї учасників антитерористичної операції.



Загалом 46 лучан безкоштовно отримають 230 «кубів» дров.

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