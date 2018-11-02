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Зима близько: лучанам безкоштовно дадуть дрова

Зима близько: лучанам безкоштовно дадуть дрова
У Луцьку безкоштовно забезпечать дровами мешканців міста на опалювальний сезон 2019-2020 років.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.

Комунальному підприємству «Парки та сквери Луцька» доручили безкоштовно забезпечити одиноких, малозабезпечених мешканців міста, сім’ї учасників антитерористичної операції.

Загалом 46 лучан безкоштовно отримають 230 «кубів» дров.

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Теги: опалювальний сезон, дрова, Луцьк
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