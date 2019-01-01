Петра і Павла: прикмети та традиції 12 липня
Сьогодні, 09:13
12 липня усі християни відзначають релігійне свято Петра і Павла.
Саме в цей день завершується Петрів піст. До цього дня колись готувалися, як до великого свята: білили хати, оздоблювали рушниками стіни, прибирали на подвір'ї. Вранці цього дня всі йшли до церкви, – пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Петро, Павло.
Народні прикмети на 12 липня
– Якщо йде на Петра дощ – буде гнити картопля.
– Якщо на Петрів день спека – то на Різдво мороз.
– Петрів день – це маківка літа, з моменту якої настає 40 спекотних днів.
Що можна робити 12 липня
1. Це свято є дуже великим, тож в цей день варто піти у церкву на богослужіння.
2. Не забудьте привітати в цей день усіх друзів та знайомих, які носять ім'я Петра і Павла.
3. Сьогодні подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.
Що не можна робити 12 липня
1. Цього дня не можна працювати на городі, прибирати в будинку та займатися важкою фізичною працею.
2. У цей свято заборонено вінчатися, сваритися, лаятися та думати про погане.
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Саме в цей день завершується Петрів піст. До цього дня колись готувалися, як до великого свята: білили хати, оздоблювали рушниками стіни, прибирали на подвір'ї. Вранці цього дня всі йшли до церкви, – пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Петро, Павло.
Народні прикмети на 12 липня
– Якщо йде на Петра дощ – буде гнити картопля.
– Якщо на Петрів день спека – то на Різдво мороз.
– Петрів день – це маківка літа, з моменту якої настає 40 спекотних днів.
Що можна робити 12 липня
1. Це свято є дуже великим, тож в цей день варто піти у церкву на богослужіння.
2. Не забудьте привітати в цей день усіх друзів та знайомих, які носять ім'я Петра і Павла.
3. Сьогодні подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.
Що не можна робити 12 липня
1. Цього дня не можна працювати на городі, прибирати в будинку та займатися важкою фізичною працею.
2. У цей свято заборонено вінчатися, сваритися, лаятися та думати про погане.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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