Петра і Павла: прикмети та традиції 12 липня





Саме в цей день завершується Петрів піст. До цього дня колись готувалися, як до великого свята: білили хати, оздоблювали рушниками стіни, прибирали на подвір'ї. Вранці цього дня всі йшли до церкви, – пише



Іменини сьогодні святкують: Петро, Павло.



Народні прикмети на 12 липня



– Якщо йде на Петра дощ – буде гнити картопля.



– Якщо на Петрів день спека – то на Різдво мороз.



– Петрів день – це маківка літа, з моменту якої настає 40 спекотних днів.



Що можна робити 12 липня



1. Це свято є дуже великим, тож в цей день варто піти у церкву на богослужіння.



2. Не забудьте привітати в цей день усіх друзів та знайомих, які носять ім'я Петра і Павла.



3. Сьогодні подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.



Що не можна робити 12 липня



1. Цього дня не можна працювати на городі, прибирати в будинку та займатися важкою фізичною працею.



2. У цей свято заборонено вінчатися, сваритися, лаятися та думати про погане.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 липня усі християни відзначають релігійне свято Петра і Павла.Саме в цей день завершується Петрів піст. До цього дня колись готувалися, як до великого свята: білили хати, оздоблювали рушниками стіни, прибирали на подвір'ї. Вранці цього дня всі йшли до церкви, – пише 24 канал Іменини сьогодні святкують: Петро, Павло.– Якщо йде на Петра дощ – буде гнити картопля.– Якщо на Петрів день спека – то на Різдво мороз.– Петрів день – це маківка літа, з моменту якої настає 40 спекотних днів.1. Це свято є дуже великим, тож в цей день варто піти у церкву на богослужіння.2. Не забудьте привітати в цей день усіх друзів та знайомих, які носять ім'я Петра і Павла.3. Сьогодні подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.1. Цього дня не можна працювати на городі, прибирати в будинку та займатися важкою фізичною працею.2. У цей свято заборонено вінчатися, сваритися, лаятися та думати про погане.

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