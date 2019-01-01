Фотограф з Волині поділився секретами своєї майстерності





Андрія Куницького вважають кращим фотографом Камінь-Каширського району, - пише газета



Опанувавши професію правника, він зрозумів, що поклик душі сильніший, тому змінив портфель юриста на фотоапарат. Відтак, за його спиною – 15 років зйомки, тисячі кадрів і сотні задоволених клієнтів.



Чоловік фотографує щасливі молоді пари, чарівну природу та красу Каменя-Каширського з висоти пташиного лету. Знімає по всій Волинській області та за її межами, працював навіть за кордоном.



"Фотографія – це моє хобі, яке стало професією. Розпочинав з аматорської зйомки пейзажів та весіль. Непомітно мене затягнуло, і фотоапарат став відданим другом та колегою. Здебільшого завжди маю його при собі, але бувають моменти, коли не беру в дорогу. І тоді, як на зло, трапляється саме «та» мить, особливо цікава для збереження. Фотографом бути не так складно, як цікаво (якщо ти цю справу любиш по-справжньому). Безперечно, плюсів у моїй роботі значно більше. Це можливість займатися улюбленою справою ще й отримувати за це гроші, відносно вільний графік, цікаві знайомства, подорожі та постійний саморозвиток. Мінусів майже нема, хіба що дорога техніка, без якої не обійтись, і тривала робота за комп’ютером. Але сьогодні без цього нікуди", – розповідає Андрій.



Андрій стверджує, що така професія вимагає витривалості, активності та надзвичайної уважності. Під час зйомки необхідно бути в постійному русі.



Фотограф повинен «бігати» і одночасно стежити за тим, що відбувається, підбирати зручний ракурс, найкращий момент, емоцію і, найголовніше, забезпечити високу якість зйомки. А для того, щоб просидіти довгий час перед монітором, часто навіть вночі, потрібне неабияке терпіння, адже інколи обробка 1 фотографії затягується до години. Між змістом та красою світлини вибір не стоїть, бо кожна має свій сенс і особливість, яка визначає естетичні параметри. Власне, у цьому й проявляється майстерність фотографа.



Сьогодні гарний фотограф – це насамперед митець, людина загостреного сприйняття краси. Водночас, як зазначає Андрій, він значною мірою залежить від апаратури: чим дорожча техніка – тим більше можливостей вона дає майстру. Андрій, як і всі, фотографує на «цифру», адже так практичніше і легше. Можна відразу побачити, що сфотографував, та перезняти за потреби, є багато можливостей для обробки світлини. Однак, не приховує, плівка – цікавіша. Тому й має в планах купити такий фотоапарат. Він переконаний, що на плівці людина не тратить кадри “на вітер”, а думає перед тим, як натиснути на кнопку спуску затвору.



Тут важливо впіймати момент, адже мало спроб і до проявлення відсутня можливість перевірити, що вийшло. Ці фото стають унікальними, особливо цінними. Кожна мить тоді, в прямому сенсі, стає єдиною і неповторною.



"Головне для фотографа – налагодити контакт із моделлю, відчути її. Для цього потрібно спілкуватися, «відкритися» один одному. Фотосесія має проходити ненав’язливо: модель висловлює свої побажання, фотограф радить, підтримує, «розряджає» ситуацію. На щастя, молодь зараз позитивно налаштована і відкрита, тому з цим проблем не виникає. Важливий також настрій фотографа: він має бути наповнений бажанням шукати нові миті, цікаві для історії", – розкриває секрети творчої співпраці фотограф.



Андрієва «тема» – весільна фотозйомка, адже це одна з найпам’ятніших, найкрасивіших і найбільш хвилюючих подій у житті кожної людини. Водночас, це нові можливості для прояву фантазії митця. У цьому фотографу вдалося досягнути високої майстерності.



Іванна ШЕМЕТЮК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. День фотографа, який щорічно відзначають 12 липня, став чудовим приводом дізнатися більше про специфіку роботи людей, здатних зупинити прекрасну мить.вважають кращим фотографом Камінь-Каширського району, - пише газета Полісся Опанувавши професію правника, він зрозумів, що поклик душі сильніший, тому змінив портфель юриста на фотоапарат. Відтак, за його спиною – 15 років зйомки, тисячі кадрів і сотні задоволених клієнтів.Чоловік фотографує щасливі молоді пари, чарівну природу та красу Каменя-Каширського з висоти пташиного лету. Знімає по всій Волинській області та за її межами, працював навіть за кордоном."Фотографія – це моє хобі, яке стало професією. Розпочинав з аматорської зйомки пейзажів та весіль. Непомітно мене затягнуло, і фотоапарат став відданим другом та колегою. Здебільшого завжди маю його при собі, але бувають моменти, коли не беру в дорогу. І тоді, як на зло, трапляється саме «та» мить, особливо цікава для збереження. Фотографом бути не так складно, як цікаво (якщо ти цю справу любиш по-справжньому). Безперечно, плюсів у моїй роботі значно більше. Це можливість займатися улюбленою справою ще й отримувати за це гроші, відносно вільний графік, цікаві знайомства, подорожі та постійний саморозвиток. Мінусів майже нема, хіба що дорога техніка, без якої не обійтись, і тривала робота за комп’ютером. Але сьогодні без цього нікуди", – розповідає Андрій.Андрій стверджує, що така професія вимагає витривалості, активності та надзвичайної уважності. Під час зйомки необхідно бути в постійному русі.Фотограф повинен «бігати» і одночасно стежити за тим, що відбувається, підбирати зручний ракурс, найкращий момент, емоцію і, найголовніше, забезпечити високу якість зйомки. А для того, щоб просидіти довгий час перед монітором, часто навіть вночі, потрібне неабияке терпіння, адже інколи обробка 1 фотографії затягується до години. Між змістом та красою світлини вибір не стоїть, бо кожна має свій сенс і особливість, яка визначає естетичні параметри. Власне, у цьому й проявляється майстерність фотографа.Сьогодні гарний фотограф – це насамперед митець, людина загостреного сприйняття краси. Водночас, як зазначає Андрій, він значною мірою залежить від апаратури: чим дорожча техніка – тим більше можливостей вона дає майстру. Андрій, як і всі, фотографує на «цифру», адже так практичніше і легше. Можна відразу побачити, що сфотографував, та перезняти за потреби, є багато можливостей для обробки світлини. Однак, не приховує, плівка – цікавіша. Тому й має в планах купити такий фотоапарат. Він переконаний, що на плівці людина не тратить кадри “на вітер”, а думає перед тим, як натиснути на кнопку спуску затвору.Тут важливо впіймати момент, адже мало спроб і до проявлення відсутня можливість перевірити, що вийшло. Ці фото стають унікальними, особливо цінними. Кожна мить тоді, в прямому сенсі, стає єдиною і неповторною."Головне для фотографа – налагодити контакт із моделлю, відчути її. Для цього потрібно спілкуватися, «відкритися» один одному. Фотосесія має проходити ненав’язливо: модель висловлює свої побажання, фотограф радить, підтримує, «розряджає» ситуацію. На щастя, молодь зараз позитивно налаштована і відкрита, тому з цим проблем не виникає. Важливий також настрій фотографа: він має бути наповнений бажанням шукати нові миті, цікаві для історії", – розкриває секрети творчої співпраці фотограф.Андрієва «тема» – весільна фотозйомка, адже це одна з найпам’ятніших, найкрасивіших і найбільш хвилюючих подій у житті кожної людини. Водночас, це нові можливості для прояву фантазії митця. У цьому фотографу вдалося досягнути високої майстерності.

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