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Фотограф з Волині поділився секретами своєї майстерності

Фотограф з Волині поділився секретами своєї майстерності
День фотографа, який щорічно відзначають 12 липня, став чудовим приводом дізнатися більше про специфіку роботи людей, здатних зупинити прекрасну мить.

Андрія Куницького вважають кращим фотографом Камінь-Каширського району, - пише газета Полісся.

Опанувавши професію правника, він зрозумів, що поклик душі сильніший, тому змінив портфель юриста на фотоапарат. Відтак, за його спиною – 15 років зйомки, тисячі кадрів і сотні задоволених клієнтів.

Чоловік фотографує щасливі молоді пари, чарівну природу та красу Каменя-Каширського з висоти пташиного лету. Знімає по всій Волинській області та за її межами, працював навіть за кордоном.

"Фотографія – це моє хобі, яке стало професією. Розпочинав з аматорської зйомки пейзажів та весіль. Непомітно мене затягнуло, і фотоапарат став відданим другом та колегою. Здебільшого завжди маю його при собі, але бувають моменти, коли не беру в дорогу. І тоді, як на зло, трапляється саме «та» мить, особливо цікава для збереження. Фотографом бути не так складно, як цікаво (якщо ти цю справу любиш по-справжньому). Безперечно, плюсів у моїй роботі значно більше. Це можливість займатися улюбленою справою ще й отримувати за це гроші, відносно вільний графік, цікаві знайомства, подорожі та постійний саморозвиток. Мінусів майже нема, хіба що дорога техніка, без якої не обійтись, і тривала робота за комп’ютером. Але сьогодні без цього нікуди", – розповідає Андрій.

Андрій стверджує, що така професія вимагає витривалості, активності та надзвичайної уважності. Під час зйомки необхідно бути в постійному русі.

Фотограф повинен «бігати» і одночасно стежити за тим, що відбувається, підбирати зручний ракурс, найкращий момент, емоцію і, найголовніше, забезпечити високу якість зйомки. А для того, щоб просидіти довгий час перед монітором, часто навіть вночі, потрібне неабияке терпіння, адже інколи обробка 1 фотографії затягується до години. Між змістом та красою світлини вибір не стоїть, бо кожна має свій сенс і особливість, яка визначає естетичні параметри. Власне, у цьому й проявляється майстерність фотографа.

Сьогодні гарний фотограф – це насамперед митець, людина загостреного сприйняття краси. Водночас, як зазначає Андрій, він значною мірою залежить від апаратури: чим дорожча техніка – тим більше можливостей вона дає майстру. Андрій, як і всі, фотографує на «цифру», адже так практичніше і легше. Можна відразу побачити, що сфотографував, та перезняти за потреби, є багато можливостей для обробки світлини. Однак, не приховує, плівка – цікавіша. Тому й має в планах купити такий фотоапарат. Він переконаний, що на плівці людина не тратить кадри “на вітер”, а думає перед тим, як натиснути на кнопку спуску затвору.

Тут важливо впіймати момент, адже мало спроб і до проявлення відсутня можливість перевірити, що вийшло. Ці фото стають унікальними, особливо цінними. Кожна мить тоді, в прямому сенсі, стає єдиною і неповторною.

"Головне для фотографа – налагодити контакт із моделлю, відчути її. Для цього потрібно спілкуватися, «відкритися» один одному. Фотосесія має проходити ненав’язливо: модель висловлює свої побажання, фотограф радить, підтримує, «розряджає» ситуацію. На щастя, молодь зараз позитивно налаштована і відкрита, тому з цим проблем не виникає. Важливий також настрій фотографа: він має бути наповнений бажанням шукати нові миті, цікаві для історії", – розкриває секрети творчої співпраці фотограф.

Андрієва «тема» – весільна фотозйомка, адже це одна з найпам’ятніших, найкрасивіших і найбільш хвилюючих подій у житті кожної людини. Водночас, це нові можливості для прояву фантазії митця. У цьому фотографу вдалося досягнути високої майстерності.

Іванна ШЕМЕТЮК.

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Теги: фотограф
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