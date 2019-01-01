«Приберіть нах*й свою го*нюшку»: напівголі та п`яні чоловіки гасали по пляжу на БТРі

У Харкові компанія напівголих чоловіків приїхала на пляж на бронетранспортері, неабияк налякавши відпочиваючихКомпанія чоловіків на БТР заїхали прямо на пляж Журавлівка і почали погрожувати відпочиваючим, - повідомляє Politeka.Вони вимагали, щоб люди прибрали автомобілі, які заважали їм проїхати до води на БТР. Коли відпочиваючі не стали виконувати їх вимоги, з боку бешкетників посипалися погрози.«Та я тебе вб’ю з одного удару!», – пригрозив один з них.«Братики виїхали з води з фразою “приберіть нах*й свою го*нюшку, а то переїдемо”», – повідомляють очевидці.Зрештою відпочиваючі здалися і прибрали свої машини, щоб не продовжувати конфлікт.