Українка виграла 3 медалі на Універсіаді-2019

Єва Мелещук завоювала “золото” і 2 “бронзи”.



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Мелещук стала кращою у вправах з булавами. Третє місце юна українка посіла у вправах з обручем та стрічкою.



Наразі у скарбничці української команди в Неаполі 4 золоті, 6 срібних і 7 бронзових медалей.



Нагадаємо, що українські лучниці на Універсіаді завоювали “бронзу”.

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