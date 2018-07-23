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Українка виграла 3 медалі на Універсіаді-2019

Українка виграла 3 медалі на Універсіаді-2019
На XXX Всесвітній літній Універсіаді в Неаполі (Італія) 17-річна українська гімнастка Єва Мелещук завоювала “золото” і 2 “бронзи”.

Про це інформує UATV.

Мелещук стала кращою у вправах з булавами. Третє місце юна українка посіла у вправах з обручем та стрічкою.

Наразі у скарбничці української команди в Неаполі 4 золоті, 6 срібних і 7 бронзових медалей.

Нагадаємо, що українські лучниці на Універсіаді завоювали “бронзу”.

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Теги: Україна, спорт, Універсіада
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