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Поблизу волинського села п'яний мотоцикліст злетів з дороги

Поблизу волинського села п'яний мотоцикліст злетів з дороги
Поблизу села Острівок Камінь-Каширського району 19-річний водій мотоциклу «Lifan» з'їхав із дороги та впав.

Інцидент трапився у п’ятницю, 12 липня,по 20 годині, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у реанімацію центральної районної лікарні.

За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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Теги: ДТП, Волинь, аварія
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