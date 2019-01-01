Поблизу волинського села п'яний мотоцикліст злетів з дороги





Інцидент трапився у п’ятницю, 12 липня,по 20 годині, – повідомили у прес-службі



Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у реанімацію центральної районної лікарні.



За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.



Санкція цієї статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Острівок Камінь-Каширського району 19-річний водій мотоциклу «Lifan» з'їхав із дороги та впав.Інцидент трапився у п’ятницю, 12 липня,по 20 годині, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у реанімацію центральної районної лікарні.За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.Санкція цієї статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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