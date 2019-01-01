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У лісі під Луцьком під час збирання ягід жінка виявила небезпечний предмет

У лісі під Луцьком під час збирання ягід жінка виявила небезпечний предмет
На Волині піротехніки знешкодили дві 100-кілограмових бомби та один артилерійський снаряд часів Другої Світової війни.

Так, 15 липня, під час збирання ягід у лісі мешканка села Дачне Ківерцівського району знайшла небезпечний предмет, про що негайно повідомила працівників служби порятунку, - пише ДСНС України у Волинській області.

Фахівці групи піротехнічних робіт, які прибули на місце виклику, ідентифікували небезпечну знахідку як 76-міліметровий артилерійський снаряд Другої світової війни.

Ще одну знахідку - дві 100-кілограмові фугасні авіаційні бомби, які виявлені свідомими мешканцями, сапери вилучили поблизу села Любитів Ковельського району.

Усі вибухонебезпечні предмети знешкодили на спеціальному полігоні.





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Теги: знахідка, ліс, Волинь, вибухівка
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