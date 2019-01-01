У лісі під Луцьком під час збирання ягід жінка виявила небезпечний предмет





Так, 15 липня, під час збирання ягід у лісі мешканка села Дачне Ківерцівського району знайшла небезпечний предмет, про що негайно повідомила працівників служби порятунку, - пише ДСНС України у Волинській області.



Фахівці групи піротехнічних робіт, які прибули на місце виклику, ідентифікували небезпечну знахідку як 76-міліметровий артилерійський снаряд Другої світової війни.



Ще одну знахідку - дві 100-кілограмові фугасні авіаційні бомби, які виявлені свідомими мешканцями, сапери вилучили поблизу села Любитів Ковельського району.



Усі вибухонебезпечні предмети знешкодили на спеціальному полігоні.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині піротехніки знешкодили дві 100-кілограмових бомби та один артилерійський снаряд часів Другої Світової війни.Так, 15 липня, під час збирання ягід у лісі мешканка села Дачне Ківерцівського району знайшла небезпечний предмет, про що негайно повідомила працівників служби порятунку, - пише ДСНС України у Волинській області.Фахівці групи піротехнічних робіт, які прибули на місце виклику, ідентифікували небезпечну знахідку як 76-міліметровий артилерійський снаряд Другої світової війни.Ще одну знахідку - дві 100-кілограмові фугасні авіаційні бомби, які виявлені свідомими мешканцями, сапери вилучили поблизу села Любитів Ковельського району.Усі вибухонебезпечні предмети знешкодили на спеціальному полігоні.

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