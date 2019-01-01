У «PremierCity» – допрем'єрний показ анімаційної пригоди «Король Лев»*
Сьогодні, 20:48
17 липня о 17:00 відбудеться вечірка, присвячена допрем'єрному показу анімаційної пригоди «Король Лев» у кінотеатрі PremierCity.
На всіх глядачів чекають:
- Інтерактиви для дорослих та малих;
- Музичний супровід від драйвового діджея;
- Шоу мильних бульбашок з інтерактивами та фокусами;
- Подарунки для найактивніших;
- Перегляд довгоочікуваної прем'єри «Король Лев».
Початок вечірки о 17:00 – вхід на вечірку вільний.
Початок допрем‘єрного показу фільму о 18:00, квитки на фільм вже у продажу за посиланням: https://premiercity.com.ua/korol-lev-7716/.
«Не пропустіть улюбленої історії про Короля Лева, яка оживе у приголомшливій пригоді в кінотеатрі «PremierCity»», – запрошують у ТРЦ.
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На всіх глядачів чекають:
- Інтерактиви для дорослих та малих;
- Музичний супровід від драйвового діджея;
- Шоу мильних бульбашок з інтерактивами та фокусами;
- Подарунки для найактивніших;
- Перегляд довгоочікуваної прем'єри «Король Лев».
Початок вечірки о 17:00 – вхід на вечірку вільний.
Початок допрем‘єрного показу фільму о 18:00, квитки на фільм вже у продажу за посиланням: https://premiercity.com.ua/korol-lev-7716/.
«Не пропустіть улюбленої історії про Короля Лева, яка оживе у приголомшливій пригоді в кінотеатрі «PremierCity»», – запрошують у ТРЦ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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