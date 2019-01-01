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У «PremierCity» – допрем'єрний показ анімаційної пригоди «Король Лев»*

У «PremierCity» – допрем'єрний показ анімаційної пригоди «Король Лев»*
17 липня о 17:00 відбудеться вечірка, присвячена допрем'єрному показу анімаційної пригоди «Король Лев» у кінотеатрі PremierCity.

На всіх глядачів чекають:

- Інтерактиви для дорослих та малих;
- Музичний супровід від драйвового діджея;
- Шоу мильних бульбашок з інтерактивами та фокусами;
- Подарунки для найактивніших;
- Перегляд довгоочікуваної прем'єри «Король Лев».

Початок вечірки о 17:00 – вхід на вечірку вільний.

Початок допрем‘єрного показу фільму о 18:00, квитки на фільм вже у продажу за посиланням: https://premiercity.com.ua/korol-lev-7716/.

«Не пропустіть улюбленої історії про Короля Лева, яка оживе у приголомшливій пригоді в кінотеатрі «PremierCity»», – запрошують у ТРЦ.

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Теги: ПортCity
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