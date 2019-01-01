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Лучанину В`ячеславу Шевчуку пропонували тренувати закордонний клуб

Лучанину В`ячеславу Шевчуку пропонували тренувати закордонний клуб
Колишній тренер "Олімпіка" В'ячеслав Шевчук розповів, що у нього було кілька варіантів для продовження тренерської кар'єри.

Про це повідомляє FootBoom.

"У мене були пропозиції з Першої і Другої ліги. Також кликали в закордонний клуб, який виступає не в еліті, а в більш низькому дивізіоні. Вирішив відмовитися. Були нюанси за якими я не захотів приймати ці команди", - сказав уродженець Луцька.

Як відомо, В'ячеслав Шевчук нетривалий час очолював донецький "Олімпік". 17 квітня цього року 40-річний фахівець залишив займану посаду і знаходиться в творчій відпустці.

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Теги: спорт, футбол, Волинь, Луцьк, Шевчук
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