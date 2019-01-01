Лучанину В`ячеславу Шевчуку пропонували тренувати закордонний клуб

Колишній тренер "Олімпіка" В'ячеслав Шевчук розповів, що у нього було кілька варіантів для продовження тренерської кар'єри.Про це повідомляє FootBoom."У мене були пропозиції з Першої і Другої ліги. Також кликали в закордонний клуб, який виступає не в еліті, а в більш низькому дивізіоні. Вирішив відмовитися. Були нюанси за якими я не захотів приймати ці команди", - сказав уродженець Луцька.Як відомо, В'ячеслав Шевчук нетривалий час очолював донецький "Олімпік". 17 квітня цього року 40-річний фахівець залишив займану посаду і знаходиться в творчій відпустці.