Лучанину В`ячеславу Шевчуку пропонували тренувати закордонний клуб
Сьогодні, 06:16
Колишній тренер "Олімпіка" В'ячеслав Шевчук розповів, що у нього було кілька варіантів для продовження тренерської кар'єри.
Про це повідомляє FootBoom.
"У мене були пропозиції з Першої і Другої ліги. Також кликали в закордонний клуб, який виступає не в еліті, а в більш низькому дивізіоні. Вирішив відмовитися. Були нюанси за якими я не захотів приймати ці команди", - сказав уродженець Луцька.
Як відомо, В'ячеслав Шевчук нетривалий час очолював донецький "Олімпік". 17 квітня цього року 40-річний фахівець залишив займану посаду і знаходиться в творчій відпустці.
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Про це повідомляє FootBoom.
"У мене були пропозиції з Першої і Другої ліги. Також кликали в закордонний клуб, який виступає не в еліті, а в більш низькому дивізіоні. Вирішив відмовитися. Були нюанси за якими я не захотів приймати ці команди", - сказав уродженець Луцька.
Як відомо, В'ячеслав Шевчук нетривалий час очолював донецький "Олімпік". 17 квітня цього року 40-річний фахівець залишив займану посаду і знаходиться в творчій відпустці.
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