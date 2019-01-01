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У Луцьку – «маршрутна» аварія: деталі. ФОТО

У Луцьку – «маршрутна» аварія: деталі. ФОТО
У Луцьку на проспекті Перемоги зіткнулись три маршрутних таксі «Богдан».

Деталі інциденту повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, автопригода трапилася близько 17 години 16 липня.

57-річний лучанин, керуючи маршрутним таксі «Богдан», під’їдаючи до зупинки громадського транспорту, допустив зіткнення із іншої маршруткою, яка зупинилась для висадки та посадки пасажирів, внаслідок чого транспортний засіб зіткнувся із третім маршрутним таксі, яке стояло попереду.

Внаслідок автопригоди двоє пасажирів транспортних засобі отримали тілесні ушкодження. Постраждалі не госпіталізовувались.

За фактом автопригоди відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

У Луцьку – «маршрутна» аварія: деталі. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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