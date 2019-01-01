Пенальті «під автоматом»: ексфутболіст «Волині» розповів про договірні матчі в Україні

Едуард Мор, який виступав за луцьку «Волинь» та луганську «Зорю», розповів про договірні матчі.



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Футболіст розповів про те, чи брав він участь у договірних матчах:



«У Росії ні. А в першій лізі в Україні спочатку таке було часто-густо. Договірні матчі були нормальною практикою. І стимулювали, і підкуповували. У відкриту могли сказати: «У нас є гроші. Ми хочемо перемогти. Готові дати ось таку суму. Якщо ви відмовитеся, віддамо її судді».



«Пам'ятаю, в одному матчі зайвих хвилин 15 переграли. Футболіст вже сяк-так падає у штрафному, хоча поруч з ним нікого не було, арбітр при всьому бажанні не може дати пенальті. У цей момент на поле вибігає президент клубу з автоматом і вимагає, щоб той призначив 11-метровий. Глядачі сміються, ми вже розходимося. Нічого не зробиш, живими хочеться залишитися. Не знаю, що потім з цим президентом зробили», – розповів Едуард Мор.



Раніше, в інтерв'ю 2010 року Едуард Мор розповідав про своє перебування в луцькій «Волині» так:



«Час, проведений у «Волині», згадую з жахом. М'яча ми практично не бачили, весь час бігали в якихось жилетах на тренуваннях, футбол Кварцяний прищеплював нам примітивний, без культури пасу, без розуміння гри. Після «Спартака» мені було важко пристосуватися до цього. А від поведінки Кварцяного на тренуваннях я був в шоці. Він весь час кричав, лаявся. Міг і заїхати молодим гравцям. Зігравши три гри, я поїхав від цього тренера».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український екс-футболіст з російським громадянством, який виступав за луцьку «Волинь» та луганську «Зорю», розповів про договірні матчі.Про це пише Sport.ua Футболіст розповів про те, чи брав він участь у договірних матчах:«У Росії ні. А в першій лізі в Україні спочатку таке було часто-густо. Договірні матчі були нормальною практикою. І стимулювали, і підкуповували. У відкриту могли сказати: «У нас є гроші. Ми хочемо перемогти. Готові дати ось таку суму. Якщо ви відмовитеся, віддамо її судді».«Пам'ятаю, в одному матчі зайвих хвилин 15 переграли. Футболіст вже сяк-так падає у штрафному, хоча поруч з ним нікого не було, арбітр при всьому бажанні не може дати пенальті. У цей момент на поле вибігає президент клубу з автоматом і вимагає, щоб той призначив 11-метровий. Глядачі сміються, ми вже розходимося. Нічого не зробиш, живими хочеться залишитися. Не знаю, що потім з цим президентом зробили», – розповів Едуард Мор.Раніше, в інтерв'ю 2010 року Едуард Мор розповідав про своє перебування в луцькій «Волині» так:«Час, проведений у «Волині», згадую з жахом. М'яча ми практично не бачили, весь час бігали в якихось жилетах на тренуваннях, футбол Кварцяний прищеплював нам примітивний, без культури пасу, без розуміння гри. Після «Спартака» мені було важко пристосуватися до цього. А від поведінки Кварцяного на тренуваннях я був в шоці. Він весь час кричав, лаявся. Міг і заїхати молодим гравцям. Зігравши три гри, я поїхав від цього тренера».

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