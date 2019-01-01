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У селі на Волині збудують нову школу майже на 400 учнів

У селі на Волині збудують нову школу майже на 400 учнів
У селі Башликах на Ківерцівщині розпочали будівництво школи на 396 учнів згідно з проектно-кошторисною документацією, яку виготовили ще у 2016 році.

Споруджують за кошти фонду регіонального розвитку, - повідомляє Волинь.

Відомо, що у селі і досі немає сучасної будівлі школи. Старе приміщення зруйнували, сподіваючись, що невдовзі збудують нове.

Понад 20 років у Башликах діти навчаються у приміщенні колишнього клубу.Тож батьки і діти зраділи, коли у 2014 році під будівництво нової школи виділили земельну ділянку.

Зазначають, що цього року надійде черговий транш у сумі 20 мільйонів гривень.

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Теги: Волинь, нова школа, будівництво
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