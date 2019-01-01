У селі на Волині збудують нову школу майже на 400 учнів
Сьогодні, 19:46
У селі Башликах на Ківерцівщині розпочали будівництво школи на 396 учнів згідно з проектно-кошторисною документацією, яку виготовили ще у 2016 році.
Споруджують за кошти фонду регіонального розвитку, - повідомляє Волинь.
Відомо, що у селі і досі немає сучасної будівлі школи. Старе приміщення зруйнували, сподіваючись, що невдовзі збудують нове.
Понад 20 років у Башликах діти навчаються у приміщенні колишнього клубу.Тож батьки і діти зраділи, коли у 2014 році під будівництво нової школи виділили земельну ділянку.
Зазначають, що цього року надійде черговий транш у сумі 20 мільйонів гривень.
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Споруджують за кошти фонду регіонального розвитку, - повідомляє Волинь.
Відомо, що у селі і досі немає сучасної будівлі школи. Старе приміщення зруйнували, сподіваючись, що невдовзі збудують нове.
Понад 20 років у Башликах діти навчаються у приміщенні колишнього клубу.Тож батьки і діти зраділи, коли у 2014 році під будівництво нової школи виділили земельну ділянку.
Зазначають, що цього року надійде черговий транш у сумі 20 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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