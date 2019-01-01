У селі на Волині збудують нову школу майже на 400 учнів





Споруджують за кошти фонду регіонального розвитку, - повідомляє



Відомо, що у селі і досі немає сучасної будівлі школи. Старе приміщення зруйнували, сподіваючись, що невдовзі збудують нове.



Понад 20 років у Башликах діти навчаються у приміщенні колишнього клубу.Тож батьки і діти зраділи, коли у 2014 році під будівництво нової школи виділили земельну ділянку.



Зазначають, що цього року надійде черговий транш у сумі 20 мільйонів гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Башликах на Ківерцівщині розпочали будівництво школи на 396 учнів згідно з проектно-кошторисною документацією, яку виготовили ще у 2016 році.Споруджують за кошти фонду регіонального розвитку, - повідомляє Волинь Відомо, що у селі і досі немає сучасної будівлі школи. Старе приміщення зруйнували, сподіваючись, що невдовзі збудують нове.Понад 20 років у Башликах діти навчаються у приміщенні колишнього клубу.Тож батьки і діти зраділи, коли у 2014 році під будівництво нової школи виділили земельну ділянку.Зазначають, що цього року надійде черговий транш у сумі 20 мільйонів гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію