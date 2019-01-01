На Волині пенсіонер, який до смерті побив дружину, сяде на 3 роки





Про це повідомляє



Так, згідно обвинувального акту обвинувачений, який є пенсіонером, в кінці червня 2018 року, знаходячись за місцем проживання, під час сімейної сварки наніс своїй дружині, численні удари кулаками по тулубу, голові та кінцівках, внаслідок чого вищевказаними умисними протиправними діями спричинив потерпілій тілесні ушкодження у вигляді численних синців обличчя, голови, тулуба, кінцівок та переломів ребер.



Отримані тілесні ушкодження стали джерелом внутрішньої кровотечі, яка призвела до розвитку дихальної недостатності, що і стала безпосередньою причиною смерті жінки.



Варто зазначити, що між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості.



Відтак, суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині пенсіонер, який під час сварки з дружиною наніс їй смертельні тілесні ушкодження, проведе за ґратами три роки.Про це повідомляє ІА Волинські Новини , посилаючись на вирок Рожищенського районного суду Волинської області.Так, згідно обвинувального акту обвинувачений, який є пенсіонером, в кінці червня 2018 року, знаходячись за місцем проживання, під час сімейної сварки наніс своїй дружині, численні удари кулаками по тулубу, голові та кінцівках, внаслідок чого вищевказаними умисними протиправними діями спричинив потерпілій тілесні ушкодження у вигляді численних синців обличчя, голови, тулуба, кінцівок та переломів ребер.Отримані тілесні ушкодження стали джерелом внутрішньої кровотечі, яка призвела до розвитку дихальної недостатності, що і стала безпосередньою причиною смерті жінки.Варто зазначити, що між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості.Відтак, суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі.

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