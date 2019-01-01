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Ранкова аварія у Луцьку: на світлофорі стукнулись дві автівки. ФОТО

Ранкова аварія у Луцьку: на світлофорі стукнулись дві автівки. ФОТО
Ранкова ДТП трапилася у Луцьку на вулиці Карпенка-Карого. Так, на перехресті не поділили дорогу дві автівки.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

З їхніх слів, на перехресті вулиць Задворецької та Карпенка-Карого зіткнулися Audi A4 та Peugeot Partner. Аварія трапилася на світлофорі. Транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження. Зокрема, в Audi пошкоджена передня частина автомобіля.

Згідно з попередною інформацією, постраждалих немає. Деталі уточнюються.
Ранкова аварія у Луцьку: на світлофорі стукнулись дві автівки. ФОТО
Ранкова аварія у Луцьку: на світлофорі стукнулись дві автівки. ФОТО
Ранкова аварія у Луцьку: на світлофорі стукнулись дві автівки. ФОТО


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Теги: аварія, Луцьк
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