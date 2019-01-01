Ранкова аварія у Луцьку: на світлофорі стукнулись дві автівки. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



З їхніх слів, на перехресті вулиць Задворецької та Карпенка-Карого зіткнулися Audi A4 та Peugeot Partner. Аварія трапилася на світлофорі. Транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження. Зокрема, в Audi пошкоджена передня частина автомобіля.



Згідно з попередною інформацією, постраждалих немає. Деталі уточнюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ранкова ДТП трапилася у Луцьку на вулиці Карпенка-Карого. Так, на перехресті не поділили дорогу дві автівки.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.З їхніх слів, на перехресті вулиць Задворецької та Карпенка-Карого зіткнулися Audi A4 та Peugeot Partner. Аварія трапилася на світлофорі. Транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження. Зокрема, в Audi пошкоджена передня частина автомобіля.Згідно з попередною інформацією, постраждалих немає. Деталі уточнюються.

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