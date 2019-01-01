Міністр екології мав би особисто вирішувати проблему смороду у Луцьку, – Тарас Шкітер
Сьогодні, 09:45
Луцька міська рада організувала збір підписів до Міністерства екології та Державної екологічної інспекції України щодо проведення позапланової перевірки заводу з виробництва біоетанолу "БІО-ПЕК". Станом на 9 липня під зверненням підписалося 8 500 лучан.
Про це говорили в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд» на 12 каналі, - Конкурент.
Виконувач обов`язків луцького міського голови Григорій Пустовіт висловив думку, що для того, аби не приїхала комісія з Києва, завод прийняв рішення зініціювати екологічну перевірку.
«Приїхала екологічна інспекція, прислали представника з Києва. Встановили, що сморід йде від карт. Було прийнято рішення засипати ці карти. На сьогоднішній день вони засипаються землею. Якщо буде відповідний шар грунту, вони по логіці не повинні давати цього смороду. Я думаю, що керівництво заводу виявилося заручниками недосконалої технології цього виробництва», – сказав Григорій Пустовіт.
Натомість заснованик ГО ГР «Свідомі» Тарас Шкітер зауважив, що міністр екології мав би особисто приїхати і вирішувати проблему смороду.
«Мені дивно, що у той час, коли лучани потерпають від смороду, міністр каже, що потрібно залучити громадськість. Як на мене, він сам сюди повинен був приїхати і вирішувати питання. Мені здається, це не дуже відповідально з його боку. Він балотується, до речі. Тобто – займається виборами замість того, щоб бути в Луцьку і спільно з фахівцями вирішувати цю проблему», – зазначив Тарас Шкітер.
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Про це говорили в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд» на 12 каналі, - Конкурент.
Виконувач обов`язків луцького міського голови Григорій Пустовіт висловив думку, що для того, аби не приїхала комісія з Києва, завод прийняв рішення зініціювати екологічну перевірку.
«Приїхала екологічна інспекція, прислали представника з Києва. Встановили, що сморід йде від карт. Було прийнято рішення засипати ці карти. На сьогоднішній день вони засипаються землею. Якщо буде відповідний шар грунту, вони по логіці не повинні давати цього смороду. Я думаю, що керівництво заводу виявилося заручниками недосконалої технології цього виробництва», – сказав Григорій Пустовіт.
Натомість заснованик ГО ГР «Свідомі» Тарас Шкітер зауважив, що міністр екології мав би особисто приїхати і вирішувати проблему смороду.
«Мені дивно, що у той час, коли лучани потерпають від смороду, міністр каже, що потрібно залучити громадськість. Як на мене, він сам сюди повинен був приїхати і вирішувати питання. Мені здається, це не дуже відповідально з його боку. Він балотується, до речі. Тобто – займається виборами замість того, щоб бути в Луцьку і спільно з фахівцями вирішувати цю проблему», – зазначив Тарас Шкітер.
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Коментарі 1
Так наче Палиця звертався то навіщо ще раз? Може то був лише піар?
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