Міністр екології мав би особисто вирішувати проблему смороду у Луцьку, – Тарас Шкітер





Про це говорили в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд» на 12 каналі, -



Виконувач обов`язків луцького міського голови Григорій Пустовіт висловив думку, що для того, аби не приїхала комісія з Києва, завод прийняв рішення зініціювати екологічну перевірку.



«Приїхала екологічна інспекція, прислали представника з Києва. Встановили, що сморід йде від карт. Було прийнято рішення засипати ці карти. На сьогоднішній день вони засипаються землею. Якщо буде відповідний шар грунту, вони по логіці не повинні давати цього смороду. Я думаю, що керівництво заводу виявилося заручниками недосконалої технології цього виробництва», – сказав Григорій Пустовіт.



Натомість заснованик ГО ГР «Свідомі» Тарас Шкітер зауважив, що міністр екології мав би особисто приїхати і вирішувати проблему смороду.



«Мені дивно, що у той час, коли лучани потерпають від смороду, міністр каже, що потрібно залучити громадськість. Як на мене, він сам сюди повинен був приїхати і вирішувати питання. Мені здається, це не дуже відповідально з його боку. Він балотується, до речі. Тобто – займається виборами замість того, щоб бути в Луцьку і спільно з фахівцями вирішувати цю проблему», – зазначив Тарас Шкітер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька міська рада організувала збір підписів до Міністерства екології та Державної екологічної інспекції України щодо проведення позапланової перевірки заводу з виробництва біоетанолу "БІО-ПЕК". Станом на 9 липня під зверненням підписалося 8 500 лучан.Про це говорили в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд» на 12 каналі, - Конкурент Виконувач обов`язків луцького міського головивисловив думку, що для того, аби не приїхала комісія з Києва, завод прийняв рішення зініціювати екологічну перевірку.«Приїхала екологічна інспекція, прислали представника з Києва. Встановили, що сморід йде від карт. Було прийнято рішення засипати ці карти. На сьогоднішній день вони засипаються землею. Якщо буде відповідний шар грунту, вони по логіці не повинні давати цього смороду. Я думаю, що керівництво заводу виявилося заручниками недосконалої технології цього виробництва», – сказав Григорій Пустовіт.Натомість заснованик ГО ГР «Свідомі»зауважив, що міністр екології мав би особисто приїхати і вирішувати проблему смороду.«Мені дивно, що у той час, коли лучани потерпають від смороду, міністр каже, що потрібно залучити громадськість. Як на мене, він сам сюди повинен був приїхати і вирішувати питання. Мені здається, це не дуже відповідально з його боку. Він балотується, до речі. Тобто – займається виборами замість того, щоб бути в Луцьку і спільно з фахівцями вирішувати цю проблему», – зазначив Тарас Шкітер.

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