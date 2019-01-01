Їхали на виклик: на Харківщині розбилося авто з поліцейськими. ФОТО





Про це повідомляє



Попередньо встановлено, що екіпаж у складі двох співробітників поліції їхав на виклик в автомобілі з увімкненими проблисковими маячками. Назустріч йому з Харкова по автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» рухався транспортний засіб «Ford», який не пропустив поліцейську автівку і внаслідок чого відбулося лобове зіткнення.



У результаті ДТП двоє працівників поліції з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до Ізюмської центральної міської лікарні. Водій та троє пасажирів автомобіля «Ford» також були доставлені до медичної установи. Після надання першої медичної допомоги вони були відпущені додому.



Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Ізюмського відділу поліції. На даний час проводяться першочергові слідчі дії для встановлення усіх обставин аварії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 липня близько 14:45 до поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Правди та Чумацької у місті Ізюм сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового транспорту поліції.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області Попередньо встановлено, що екіпаж у складі двох співробітників поліції їхав на виклик в автомобілі з увімкненими проблисковими маячками. Назустріч йому з Харкова по автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» рухався транспортний засіб «Ford», який не пропустив поліцейську автівку і внаслідок чого відбулося лобове зіткнення.У результаті ДТП двоє працівників поліції з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до Ізюмської центральної міської лікарні. Водій та троє пасажирів автомобіля «Ford» також були доставлені до медичної установи. Після надання першої медичної допомоги вони були відпущені додому.Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Ізюмського відділу поліції. На даний час проводяться першочергові слідчі дії для встановлення усіх обставин аварії.

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