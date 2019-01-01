вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Їхали на виклик: на Харківщині розбилося авто з поліцейськими. ФОТО

Їхали на виклик: на Харківщині розбилося авто з поліцейськими. ФОТО
20 липня близько 14:45 до поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Правди та Чумацької у місті Ізюм сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового транспорту поліції.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Попередньо встановлено, що екіпаж у складі двох співробітників поліції їхав на виклик в автомобілі з увімкненими проблисковими маячками. Назустріч йому з Харкова по автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» рухався транспортний засіб «Ford», який не пропустив поліцейську автівку і внаслідок чого відбулося лобове зіткнення.

У результаті ДТП двоє працівників поліції з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до Ізюмської центральної міської лікарні. Водій та троє пасажирів автомобіля «Ford» також були доставлені до медичної установи. Після надання першої медичної допомоги вони були відпущені додому.

Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Ізюмського відділу поліції. На даний час проводяться першочергові слідчі дії для встановлення усіх обставин аварії.

Їхали на виклик: на Харківщині розбилося авто з поліцейськими. ФОТО
Їхали на виклик: на Харківщині розбилося авто з поліцейськими. ФОТО
Їхали на виклик: на Харківщині розбилося авто з поліцейськими. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, аварія, Ізюм
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Їхали на виклик: на Харківщині розбилося авто з поліцейськими. ФОТО
Сьогодні, 06:08
Волонтери у Луцьку влаштували квест-акцію проти реклами наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 05:22
У Луцькому зоопарку оселилися крихітні мавпочки. ВІДЕО
Сьогодні, 04:12
Археологи знайшли золоту верхівку єгипетської піраміди. ФОТО
Сьогодні, 03:25
У селі на Волині хочуть будувати амбулаторію за 9 мільйонів гривень
Сьогодні, 02:16
Схожі новини
Загинув пасажир: внаслідок аварії у Харкові авто розірвало на частини. ФОТО Загинув пасажир: внаслідок аварії у Харкові авто розірвало на частини. ФОТО
14 липень, 22:26
Авто перетворилися на брухт: в аварії загинули обидва водії. ФОТО Авто перетворилися на брухт: в аварії загинули обидва водії. ФОТО
08 липень, 06:24
Назвали найпоширеніші причини ДТП на Волині Назвали найпоширеніші причини ДТП на Волині
19 червень, 12:40
У Луцьку тролейбус наїхав на чоловіка. ФОТО У Луцьку тролейбус наїхав на чоловіка. ФОТО
17 червень, 21:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Їхали на виклик: на Харківщині розбилося авто з поліцейськими. ФОТО
Сьогодні, 06:08
 0
Волонтери у Луцьку влаштували квест-акцію проти реклами наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 05:22
 0
У Луцькому зоопарку оселилися крихітні мавпочки. ВІДЕО
Сьогодні, 04:12
 0
Археологи знайшли золоту верхівку єгипетської піраміди. ФОТО
Сьогодні, 03:25
 0
У селі на Волині хочуть будувати амбулаторію за 9 мільйонів гривень
Сьогодні, 02:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿