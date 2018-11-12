Волинські прикордонники знайшли контрабандні цигарки та гумовий човен. ФОТО
Сьогодні, 14:12
На Волині прикордонники виявили покинуті гумовий човен та 8 пакунків із контрабандними сигаретами.
Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.
Інцидент трапився у неділю, 21 липня.
Прикордонний наряд відділення «Пархоменкове» виявив сліди, які невідомі залишили неподалік держрубежу з Польщею.
В ході пошукових заходів на березі Західного Бугу правоохоронці знайшли покинуті 8 пакунків із сигаретами та гумовий човен, яким контрабандисти планували переправити 8 тисяч пачок цигарок до Польщі через річку.
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Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.
Інцидент трапився у неділю, 21 липня.
Прикордонний наряд відділення «Пархоменкове» виявив сліди, які невідомі залишили неподалік держрубежу з Польщею.
В ході пошукових заходів на березі Західного Бугу правоохоронці знайшли покинуті 8 пакунків із сигаретами та гумовий човен, яким контрабандисти планували переправити 8 тисяч пачок цигарок до Польщі через річку.
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