Волинські прикордонники знайшли контрабандні цигарки та гумовий човен. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі



Інцидент трапився у неділю, 21 липня.



Прикордонний наряд відділення «Пархоменкове» виявив сліди, які невідомі залишили неподалік держрубежу з Польщею.



В ході пошукових заходів на березі Західного Бугу правоохоронці знайшли покинуті 8 пакунків із сигаретами та гумовий човен, яким контрабандисти планували переправити 8 тисяч пачок цигарок до Польщі через річку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині прикордонники виявили покинуті гумовий човен та 8 пакунків із контрабандними сигаретами.Про це повідомили у прес-службі ДПСУ Інцидент трапився у неділю, 21 липня.Прикордонний наряд відділення «Пархоменкове» виявив сліди, які невідомі залишили неподалік держрубежу з Польщею.В ході пошукових заходів на березі Західного Бугу правоохоронці знайшли покинуті 8 пакунків із сигаретами та гумовий човен, яким контрабандисти планували переправити 8 тисяч пачок цигарок до Польщі через річку.

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