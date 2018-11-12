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Волинські прикордонники знайшли контрабандні цигарки та гумовий човен. ФОТО

Волинські прикордонники знайшли контрабандні цигарки та гумовий човен. ФОТО
На Волині прикордонники виявили покинуті гумовий човен та 8 пакунків із контрабандними сигаретами.

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Інцидент трапився у неділю, 21 липня.

Прикордонний наряд відділення «Пархоменкове» виявив сліди, які невідомі залишили неподалік держрубежу з Польщею.

В ході пошукових заходів на березі Західного Бугу правоохоронці знайшли покинуті 8 пакунків із сигаретами та гумовий човен, яким контрабандисти планували переправити 8 тисяч пачок цигарок до Польщі через річку.

Волинські прикордонники знайшли контрабандні цигарки та гумовий човен. ФОТО
Волинські прикордонники знайшли контрабандні цигарки та гумовий човен. ФОТО
Волинські прикордонники знайшли контрабандні цигарки та гумовий човен. ФОТО

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Теги: сигаррети, Волинь, прикордонник
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