Коміки, ресторатор і телеведучий: які зірки шоу-бізнесу пройшли в Раду





Хто з зірок пройшов до парламенту пишуть



Місце у парламенті отримав екс-ведучий Євробачення Олександр Скічко. Він балотувався на окрузі №197 у Черкаській області від партії Слуга народу, де набрав 45,90% підтримки.





Отримав мандат у парламенті актор студії Квартал-95 Юрій Корявченков, більше відомий як Юзік. Він балотувався на 33 одномандатному виборчому окрузі у місті Кривий Ріг від партії Слуга народу. Юрію Корявченкову вдалося отримати 60,91% голосів.





У Києві на 219 виборчому окрузі перемогу здобув ресторатор і телеведучий Микола Тищенко. За нього віддали свої голоси 31,19% виборців.





Дістанеться мандат у парламенті комікові та акторові студії Мамахохотала Роману Грищуку. Йому вдалося перемогти, отримавши 41,16% підтримки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одномандатних мажоритарних виборчих округах на виборах до парламенту балотувалися гумористи, телеведучі, ресторатор і навіть футболіст.Хто з зірок пройшов до парламенту пишуть Факти Місце у парламенті отримав екс-ведучий ЄвробаченняВін балотувався на окрузі №197 у Черкаській області від партії Слуга народу, де набрав 45,90% підтримки.Отримав мандат у парламенті актор студії Квартал-95, більше відомий як Юзік. Він балотувався на 33 одномандатному виборчому окрузі у місті Кривий Ріг від партії Слуга народу. Юрію Корявченкову вдалося отримати 60,91% голосів.У Києві на 219 виборчому окрузі перемогу здобув ресторатор і телеведучий. За нього віддали свої голоси 31,19% виборців.Дістанеться мандат у парламенті комікові та акторові студії Мамахохотала. Йому вдалося перемогти, отримавши 41,16% підтримки.

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