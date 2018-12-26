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Коміки, ресторатор і телеведучий: які зірки шоу-бізнесу пройшли в Раду

Коміки, ресторатор і телеведучий: які зірки шоу-бізнесу пройшли в Раду
На одномандатних мажоритарних виборчих округах на виборах до парламенту балотувалися гумористи, телеведучі, ресторатор і навіть футболіст.

Хто з зірок пройшов до парламенту пишуть Факти.

Місце у парламенті отримав екс-ведучий Євробачення Олександр Скічко. Він балотувався на окрузі №197 у Черкаській області від партії Слуга народу, де набрав 45,90% підтримки.

Коміки, ресторатор і телеведучий: які зірки шоу-бізнесу пройшли в Раду

Отримав мандат у парламенті актор студії Квартал-95 Юрій Корявченков, більше відомий як Юзік. Він балотувався на 33 одномандатному виборчому окрузі у місті Кривий Ріг від партії Слуга народу. Юрію Корявченкову вдалося отримати 60,91% голосів.

Коміки, ресторатор і телеведучий: які зірки шоу-бізнесу пройшли в Раду

У Києві на 219 виборчому окрузі перемогу здобув ресторатор і телеведучий Микола Тищенко. За нього віддали свої голоси 31,19% виборців.

Коміки, ресторатор і телеведучий: які зірки шоу-бізнесу пройшли в Раду

Дістанеться мандат у парламенті комікові та акторові студії Мамахохотала Роману Грищуку. Йому вдалося перемогти, отримавши 41,16% підтримки.
Коміки, ресторатор і телеведучий: які зірки шоу-бізнесу пройшли в Раду

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Теги: Рада, зірки
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