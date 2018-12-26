Коміки, ресторатор і телеведучий: які зірки шоу-бізнесу пройшли в Раду
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На одномандатних мажоритарних виборчих округах на виборах до парламенту балотувалися гумористи, телеведучі, ресторатор і навіть футболіст.
Хто з зірок пройшов до парламенту пишуть Факти.
Місце у парламенті отримав екс-ведучий Євробачення Олександр Скічко. Він балотувався на окрузі №197 у Черкаській області від партії Слуга народу, де набрав 45,90% підтримки.
Отримав мандат у парламенті актор студії Квартал-95 Юрій Корявченков, більше відомий як Юзік. Він балотувався на 33 одномандатному виборчому окрузі у місті Кривий Ріг від партії Слуга народу. Юрію Корявченкову вдалося отримати 60,91% голосів.
У Києві на 219 виборчому окрузі перемогу здобув ресторатор і телеведучий Микола Тищенко. За нього віддали свої голоси 31,19% виборців.
Дістанеться мандат у парламенті комікові та акторові студії Мамахохотала Роману Грищуку. Йому вдалося перемогти, отримавши 41,16% підтримки.
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Хто з зірок пройшов до парламенту пишуть Факти.
Місце у парламенті отримав екс-ведучий Євробачення Олександр Скічко. Він балотувався на окрузі №197 у Черкаській області від партії Слуга народу, де набрав 45,90% підтримки.
Отримав мандат у парламенті актор студії Квартал-95 Юрій Корявченков, більше відомий як Юзік. Він балотувався на 33 одномандатному виборчому окрузі у місті Кривий Ріг від партії Слуга народу. Юрію Корявченкову вдалося отримати 60,91% голосів.
У Києві на 219 виборчому окрузі перемогу здобув ресторатор і телеведучий Микола Тищенко. За нього віддали свої голоси 31,19% виборців.
Дістанеться мандат у парламенті комікові та акторові студії Мамахохотала Роману Грищуку. Йому вдалося перемогти, отримавши 41,16% підтримки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Люмпен здурів.
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