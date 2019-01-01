Юні луцькі спортсмени відпочивають в Буковелі. ФОТО





Спортсмени КЗ "СДЮСШОР плавання Луцької міської ради" другий тиждень поспіль оздоровлються у літньому таборі в селі Поляниця, -



"Плавці проживають в готельному комплексі "Ра", який знаходиться в центрі самого Буковеля, висота до 700 м над рівнем моря, вони насолоджуються чистим повітрям та казковими краєвидами гір і височин. Багато дерев різних видів, роблять повітря чистим та насищенним киснем", - йдеться у дописі.





Відповідальний за відпочинок спортсменів - тренер-викладач Сергій Максимюк, підготував для спортсменів програму оздоровлення з комплексом загально-розвиваючих вправ, щоб спортсмени не втратили спортивну форму.



Окрім тренувань, учні відвідують цікаві екскурсії, приймають сонячні ванни, оздоровчі бані, щоб нормалізувати психологічний стан та відновити сили для нових звершень в плаванні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихованці луцької спортшколи, які представляли місто на чемпіонатах України та здобули залікові очка та медалі, відпочивають в Буковелі.Спортсмени КЗ "СДЮСШОР плавання Луцької міської ради" другий тиждень поспіль оздоровлються у літньому таборі в селі Поляниця, - повідомляє Департамент сім`ї, молоді та спорту Луцької міськради."Плавці проживають в готельному комплексі "Ра", який знаходиться в центрі самого Буковеля, висота до 700 м над рівнем моря, вони насолоджуються чистим повітрям та казковими краєвидами гір і височин. Багато дерев різних видів, роблять повітря чистим та насищенним киснем", - йдеться у дописі.Відповідальний за відпочинок спортсменів - тренер-викладач, підготував для спортсменів програму оздоровлення з комплексом загально-розвиваючих вправ, щоб спортсмени не втратили спортивну форму.Окрім тренувань, учні відвідують цікаві екскурсії, приймають сонячні ванни, оздоровчі бані, щоб нормалізувати психологічний стан та відновити сили для нових звершень в плаванні.

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