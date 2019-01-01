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Юні луцькі спортсмени відпочивають в Буковелі. ФОТО

Юні луцькі спортсмени відпочивають в Буковелі. ФОТО
Вихованці луцької спортшколи, які представляли місто на чемпіонатах України та здобули залікові очка та медалі, відпочивають в Буковелі.

Спортсмени КЗ "СДЮСШОР плавання Луцької міської ради" другий тиждень поспіль оздоровлються у літньому таборі в селі Поляниця, - повідомляє Департамент сім`ї, молоді та спорту Луцької міськради.

"Плавці проживають в готельному комплексі "Ра", який знаходиться в центрі самого Буковеля, висота до 700 м над рівнем моря, вони насолоджуються чистим повітрям та казковими краєвидами гір і височин. Багато дерев різних видів, роблять повітря чистим та насищенним киснем", - йдеться у дописі.
Юні луцькі спортсмени відпочивають в Буковелі. ФОТО


Відповідальний за відпочинок спортсменів - тренер-викладач Сергій Максимюк, підготував для спортсменів програму оздоровлення з комплексом загально-розвиваючих вправ, щоб спортсмени не втратили спортивну форму.
Юні луцькі спортсмени відпочивають в Буковелі. ФОТО

Окрім тренувань, учні відвідують цікаві екскурсії, приймають сонячні ванни, оздоровчі бані, щоб нормалізувати психологічний стан та відновити сили для нових звершень в плаванні.
Юні луцькі спортсмени відпочивають в Буковелі. ФОТО
Юні луцькі спортсмени відпочивають в Буковелі. ФОТО



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Теги: Луцьк, спорт, відпочинок
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