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Луцьких поліцейських покарають за втечу ув`язненого з лікарні

Луцьких поліцейських покарають за втечу ув`язненого з лікарні
Щодо працівників поліції, які допустили втечу ув’язненого, розпочали кримінальне провадження.

Покарання грозить двом особам, - повідомляє прокуратурі Волинської області.

Луцька місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо інспектора сектору реагування патрульної поліції Луцького відділу поліції та начальника конвойного відділення №1 першого взводу роти конвойної служби Головного управління Національної поліції.

У прокуратурі повідомляють, що неналежне виконання службових обов’язків призвело до втечі ув’язненого, який перебував на лікуванні у Волинській обласній клінічній лікарні.

Як відомо волинянам, зранку 22 липня 2019 року з лікувального закладу втік 30-річний громадянин, підозрюваний у вчиненні крадіжки, щодо якого суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Невдовзі втікача затримали та доставили у Луцький відділ поліції. Йому повідомлено про підозру у втечі з-під варти (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 393 КК України). За втечу громадянину загрожує покарання аж до 5 років позбавлення волі.

Працівники поліції, які не забезпечили належної охорони ув’язненого, відповідатимуть за службову недбалість (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 367 КК України).

За вчинення такого кримінального правопорушення Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді штрафу від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Теги: Волинь, поліція, покарання
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