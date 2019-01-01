Волинські фіскали викрили понад 1000 нелегальних працівників





Про це повідомили у секторі комунікацій



Наразі фінансовий ефект заходів з детінізації трудових відносин – понад 770 тисяч гривень щомісячних надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.



Оскільки основним джерелом надходження єдиного внеску є відрахування з фонду оплати праці легальних найманих працівників, то робота волинських фіскалів спрямована на активне виявлення незареєстрованих найманих працівників та фактів здійснення діяльності без державної реєстрації підприємництва.



На цьому в ході наради у Волинській ОДА з питань забезпечення надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування акцентував увагу перший заступник начальника ГУ ДФС у Волинській області Віталій Чуй.



«Враховуючи, що лише платіжна та звітна дисципліна страхувальників є запорукою своєчасного надходження коштів, органами ДФС області запроваджено постійний контроль за термінами сплати єдиного внеску для кожної категорії страхувальників. На жаль, чимало волинських страхувальників лише з початку 2019 року «напрацювала» 21,7 мільйона гривень штрафних санкцій за несплату єдиного внеску. Просимо суб’єктів господарювання бути уважними та відповідальними в питанні нарахування і сплати ЄСВ, який є основним джерелом фінансування пенсійних виплат та не допускати формування боргу зі сплати єдиного внеску», - підсумував Віталій Чуй.



Повідомили, за підсумками першого півріччя 2019 року волинські страхувальники перерахували 2 мільярди 149 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 362,8 мільйонів гривень більше проти аналогічного періоду торік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завдяки роботі спеціальних комісій і робочих груп при органах місцевої влади на Волині легалізовано працю 594 найманих осіб та забезпечено державну реєстрацію 118 підприємців. Працю ще 418 громадян легалізовано під час проведення контрольно-перевірочних заходів волинськими фіскалами.Про це повідомили у секторі комунікацій ГУ ДФС у Волинській області. Наразі фінансовий ефект заходів з детінізації трудових відносин – понад 770 тисяч гривень щомісячних надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.Оскільки основним джерелом надходження єдиного внеску є відрахування з фонду оплати праці легальних найманих працівників, то робота волинських фіскалів спрямована на активне виявлення незареєстрованих найманих працівників та фактів здійснення діяльності без державної реєстрації підприємництва.На цьому в ході наради у Волинській ОДА з питань забезпечення надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування акцентував увагу перший заступник начальника ГУ ДФС у Волинській області«Враховуючи, що лише платіжна та звітна дисципліна страхувальників є запорукою своєчасного надходження коштів, органами ДФС області запроваджено постійний контроль за термінами сплати єдиного внеску для кожної категорії страхувальників. На жаль, чимало волинських страхувальників лише з початку 2019 року «напрацювала» 21,7 мільйона гривень штрафних санкцій за несплату єдиного внеску. Просимо суб’єктів господарювання бути уважними та відповідальними в питанні нарахування і сплати ЄСВ, який є основним джерелом фінансування пенсійних виплат та не допускати формування боргу зі сплати єдиного внеску», - підсумував Віталій Чуй.Повідомили, за підсумками першого півріччя 2019 року волинські страхувальники перерахували 2 мільярди 149 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 362,8 мільйонів гривень більше проти аналогічного періоду торік.

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