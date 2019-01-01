На Волині зброю переплавили на металобрухт
Сьогодні, 14:09
Сьогодні, 25 липня, на ливарно-механічному підприємстві у Горохові переплавили на брухт 13 одиниць різноманітної зброї, яку вилучили поліцейські Волині в ході розслідування кримінальних проваджень та добровільно здали громадяни.
Зокрема, знищили дві гладкоствольні рушниці, три стартових пістолети, нарізну зброю, а також сім одиниць холодної зброї, - пише ГУНП у Волинській області.
Окрім цього, на спеціальному полігоні в селі Сокиричі Ківерцівського району утилізовали понад дві тисячі набоїв.
Поліція наголошує, що за незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки законом передбачено кримінальну відповідальність. Зокрема, санкція статті 263 Кримінального кодексу України, визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. У випадку добровільної здачі зброї в органи та підрозділи поліції громадян звільняють від кримінальної відповідальності.
З питань добровільної здачі зброї та її реєстрації у законному порядку необхідно звертатись у відділи та відділення поліції за місцем проживання.
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Зокрема, знищили дві гладкоствольні рушниці, три стартових пістолети, нарізну зброю, а також сім одиниць холодної зброї, - пише ГУНП у Волинській області.
Окрім цього, на спеціальному полігоні в селі Сокиричі Ківерцівського району утилізовали понад дві тисячі набоїв.
Поліція наголошує, що за незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки законом передбачено кримінальну відповідальність. Зокрема, санкція статті 263 Кримінального кодексу України, визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. У випадку добровільної здачі зброї в органи та підрозділи поліції громадян звільняють від кримінальної відповідальності.
З питань добровільної здачі зброї та її реєстрації у законному порядку необхідно звертатись у відділи та відділення поліції за місцем проживання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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