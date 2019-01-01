На Волині зброю переплавили на металобрухт

Сьогодні, 25 липня, на ливарно-механічному підприємстві у Горохові переплавили на брухт 13 одиниць різноманітної зброї, яку вилучили поліцейські Волині в ході розслідування кримінальних проваджень та добровільно здали громадяни.Зокрема, знищили дві гладкоствольні рушниці, три стартових пістолети, нарізну зброю, а також сім одиниць холодної зброї, - пише ГУНП у Волинській області.Окрім цього, на спеціальному полігоні в селі Сокиричі Ківерцівського району утилізовали понад дві тисячі набоїв.Поліція наголошує, що за незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки законом передбачено кримінальну відповідальність. Зокрема, санкція статті 263 Кримінального кодексу України, визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. У випадку добровільної здачі зброї в органи та підрозділи поліції громадян звільняють від кримінальної відповідальності.З питань добровільної здачі зброї та її реєстрації у законному порядку необхідно звертатись у відділи та відділення поліції за місцем проживання.