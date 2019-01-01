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Волинська єпархія ПЦУ запрошує всіх охочих долучитися до прощ

Волинська єпархія ПЦУ запрошує всіх охочих долучитися до прощ
Волинська єпархія ПЦУ запрошує всіх охочих долучитися до прощ.

Про це повідомляє офіційний сайт єпархїі

Отож, 10–11 серпня планують прощу до святинь Польщі: Ченстохова, Краків. Зголошуватися потрібно не пізніше, ніж за три дні.

17 серпня – до святинь Володимира-Волинського: собор і монастир Різдва Христового – Юріївська церква – Василівська церква – Успенський собор – Зимнівський монастир. Виїзд о 7.00. Повернення – о 19.00. Пожертва 200 грн.

18 серпня – до святинь Львова. Виїзд о 6.30. Повернення – о 23.00. Пожертва 400 грн.

24 серпня – до святинь Рівенщини: монастир у Дермані (п’ять чудотворних ікон і цілюще джерело) – собор в Острозі (мироточива ікона) – монастир у Межирічі (чудотворна ікона) – джерело Св. Миколая в Гільчі – монастир у Городку (чудотворна ікона, частинка гробу Пресвятої Богородиці). Виїзд о 6.30. Повернення – о 22.00. Пожертва 250 грн.

25 серпня – до почаївських святинь: лавра – монастир Святого Духа (колишній лаврський скит) – монаше кладовище – джерело Праведної Анни – жіночий монастир Богоявлення Господнього у Кременці ‑ храм Пророка Іллі в Дубенському замку. Виїзд о 6.30. Повернення – о 20.00. Пожертва 250 грн.

31 серпня – на нічну Літургію в жіночий монастир Покрови Пресвятої Богородиці в с. Тростянець Ківерецького деканату. Виїзд 30 серпня о 23.00. Повернення 31 серпня – о 04.00. Пожертва 100 грн.

1 вересня – до Маняви (Івано-Франківська єпархія): скит – джерело «Сльоза Божої Матері» – водоспад Святого Духа – джерело Святого Духа. Виїзд – 31 серпня о 23.30. Повернення – 1 вересня о 23.30. Пожертва 600 грн.

25 вересня – 2 жовтня – до Святої Землі (проща «Дорогою Ісуса Христа». Очолює митрополит Луцький і Волинський Михаїл): Хайфа – долина Армагеддон – Назарет – Кана Галілейська – гора Фавор – біблійна Галілея – Ярденіт – гора Сіон – Ейн-Карем – Віфлеєм – Єрусалим – Віфанія – Юдейська пустеля – Єрихон – Мертве море – Лідда – Кумран. Проживання в Нетанії. Зголошуватися не пізніше ніж за два тижні.

26 вересня – 2 жовтня – до Святої Землі (проща «Дорогою Ісуса Христа»): Хайфа – долина Армагеддон – Назарет – Кана Галілейська – гора Фавор – біблійна Галілея – Ярденіт – гора Сіон – Ейн-Карем – Віфлеєм – Єрусалим – Віфанія – Юдейська пустеля – Єрихон – Мертве море – Лідда – Кумран. Проживання у Віфлеємі. Зголошуватися не пізніше ніж за два тижні.

Всіх охочих священики просять зголошуватися не пізніше ніж за день до початку прощі (якщо не зазначено інше). Виїзд на всі прощі – від Свято-Троїцького собору в Луцьку. Докладніша інформація та реєстрація – у паломницькому центрі єпархії «Україна» (керівник Лариса Савчук) за тел. (050) 812-09-79.

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Теги: Волинь, ПЦУ
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