Волинська єпархія ПЦУ запрошує всіх охочих долучитися до прощ.Про це повідомляє офіційний сайт єпархїіОтож, 10–11 серпня планують прощу до святинь Польщі: Ченстохова, Краків. Зголошуватися потрібно не пізніше, ніж за три дні.17 серпня – до святинь Володимира-Волинського: собор і монастир Різдва Христового – Юріївська церква – Василівська церква – Успенський собор – Зимнівський монастир. Виїзд о 7.00. Повернення – о 19.00. Пожертва 200 грн.18 серпня – до святинь Львова. Виїзд о 6.30. Повернення – о 23.00. Пожертва 400 грн.24 серпня – до святинь Рівенщини: монастир у Дермані (п’ять чудотворних ікон і цілюще джерело) – собор в Острозі (мироточива ікона) – монастир у Межирічі (чудотворна ікона) – джерело Св. Миколая в Гільчі – монастир у Городку (чудотворна ікона, частинка гробу Пресвятої Богородиці). Виїзд о 6.30. Повернення – о 22.00. Пожертва 250 грн.25 серпня – до почаївських святинь: лавра – монастир Святого Духа (колишній лаврський скит) – монаше кладовище – джерело Праведної Анни – жіночий монастир Богоявлення Господнього у Кременці ‑ храм Пророка Іллі в Дубенському замку. Виїзд о 6.30. Повернення – о 20.00. Пожертва 250 грн.31 серпня – на нічну Літургію в жіночий монастир Покрови Пресвятої Богородиці в с. Тростянець Ківерецького деканату. Виїзд 30 серпня о 23.00. Повернення 31 серпня – о 04.00. Пожертва 100 грн.1 вересня – до Маняви (Івано-Франківська єпархія): скит – джерело «Сльоза Божої Матері» – водоспад Святого Духа – джерело Святого Духа. Виїзд – 31 серпня о 23.30. Повернення – 1 вересня о 23.30. Пожертва 600 грн.25 вересня – 2 жовтня – до Святої Землі (проща «Дорогою Ісуса Христа». Очолює митрополит Луцький і Волинський Михаїл): Хайфа – долина Армагеддон – Назарет – Кана Галілейська – гора Фавор – біблійна Галілея – Ярденіт – гора Сіон – Ейн-Карем – Віфлеєм – Єрусалим – Віфанія – Юдейська пустеля – Єрихон – Мертве море – Лідда – Кумран. Проживання в Нетанії. Зголошуватися не пізніше ніж за два тижні.26 вересня – 2 жовтня – до Святої Землі (проща «Дорогою Ісуса Христа»): Хайфа – долина Армагеддон – Назарет – Кана Галілейська – гора Фавор – біблійна Галілея – Ярденіт – гора Сіон – Ейн-Карем – Віфлеєм – Єрусалим – Віфанія – Юдейська пустеля – Єрихон – Мертве море – Лідда – Кумран. Проживання у Віфлеємі. Зголошуватися не пізніше ніж за два тижні.Всіх охочих священики просять зголошуватися не пізніше ніж за день до початку прощі (якщо не зазначено інше). Виїзд на всі прощі – від Свято-Троїцького собору в Луцьку. Докладніша інформація та реєстрація – у паломницькому центрі єпархії «Україна» (керівник Лариса Савчук) за тел. (050) 812-09-79.