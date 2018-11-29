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Мешканці Володимира подарували місту статую-велосипед. ФОТО

Мешканці Володимира подарували місту статую-велосипед. ФОТО
У Володимирі-Волинському біля центрального входу у парк «Слов’янський» встановили металевий ретровелосипед.

На День міста в корзині на велосипеді висадять квіти і конструкція слугуватиме новою фотозоною, пише БУГ.

Зробили такий подарунок місту до чергової річниці місцеві мешканці. Ідея і фінансова підтримка залишилася за Миколою Матусевичем. Втілив задум у життя зварювальник Микола Харук.

Створювали металеву конструкцію кілька вечорів. Чому саме велосипед? А тому, розповідає Микола Матусевич, що неподалік парк, який слугує місцем відпочинку. Це також такий собі елемент пропагування велотуризму.

Мешканці Володимира подарували місту статую-велосипед. ФОТО
Мешканці Володимира подарували місту статую-велосипед. ФОТО
Мешканці Володимира подарували місту статую-велосипед. ФОТО

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Теги: Володимир, день міста, Волинь
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