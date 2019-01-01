Драйв та шалені ритми: до Луцька завітає столичний гурт
Сьогодні, 21:56
Найближчим часом Лучани матимуть змогу відчути на собі драйв та шалені ритми столиці. До Луцька з концертом прямує кавер-гурт «Contra Band».
Хлопці заряджені позитивом та нестримним бажанням творити, їдуть до Луцька з концертом який відбудеться 28 липня о 21:00 у знайомому всім лучанам пивному клубі «Кораблик-Оболонь».
Хіти які до сьогодні займають перші місця у світових музичних чартах, прозвучать по новому.
« Перш за все, це наш перший живий виступ, та і взагалі перший музичний візит до Луцька, безперечно «лайв» концерти це завжди справжні емоції, жива публіка, енергія залу, та повна віддача від нас, тобто музикантів, на сцені. Очікуємо від Луцької публіки потужного заряду, шквалу емоцій та незабутніх вражень», - зізнаються музиканти.
Насамперед не буде зайвим трішки познайомитись із хлопцями.
Гурт «Contra Band» був заснований нещодавно, але вже починає набирати обертів. Цікавість аудиторії викликає нестандартний, та не загальноформатний склад команди до якої входять:
Семен Шолохов - Скрипка
Максим Тимків - Контрабас
Андрій Шолохов - Гітара
Мирослав Вівчарук - Флейта
Владислав Стецюк - Ударні
Молоді та амбіційні хлопці мають наміри не зупинятися, та просувати свою творчість якомога далі у музичну і медійну складову України.
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Хлопці заряджені позитивом та нестримним бажанням творити, їдуть до Луцька з концертом який відбудеться 28 липня о 21:00 у знайомому всім лучанам пивному клубі «Кораблик-Оболонь».
Хіти які до сьогодні займають перші місця у світових музичних чартах, прозвучать по новому.
« Перш за все, це наш перший живий виступ, та і взагалі перший музичний візит до Луцька, безперечно «лайв» концерти це завжди справжні емоції, жива публіка, енергія залу, та повна віддача від нас, тобто музикантів, на сцені. Очікуємо від Луцької публіки потужного заряду, шквалу емоцій та незабутніх вражень», - зізнаються музиканти.
Насамперед не буде зайвим трішки познайомитись із хлопцями.
Гурт «Contra Band» був заснований нещодавно, але вже починає набирати обертів. Цікавість аудиторії викликає нестандартний, та не загальноформатний склад команди до якої входять:
Семен Шолохов - Скрипка
Максим Тимків - Контрабас
Андрій Шолохов - Гітара
Мирослав Вівчарук - Флейта
Владислав Стецюк - Ударні
Молоді та амбіційні хлопці мають наміри не зупинятися, та просувати свою творчість якомога далі у музичну і медійну складову України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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