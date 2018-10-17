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Лучани стали менше боргувати за тепло

Лучани стали менше боргувати за тепло
ДКП «Луцьктепло» боргує НАК «Нафтогаз» понад 200 мільйонів гривень, тоді як взимку борг складав 300 мільйонів. Населення також зменшило борги за тепло.

Про це йшлося у понеділок, 29 липня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально- економічного розвитку, бюджету та фінансів.

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За словами члена робочої групи стосовно перевірки «Луцьктепла» Сергія Дмитрука, підприємство заборгувало НАК «Нафтогаз» станом на 1 січня 300 мільйонів гривень. Своєю чергою, населення боргувало за тепло підприємству приблизно 120 мільйонів гривень.

«Виявили порушення, де підприємець ні разу не заплатив і наростив борги зі 100 тисяч до 200 тисяч. Ми не маємо права озвучувати імена, але вони відомі», - зауважив він.

Натомість в.о. директора ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський каже, що такі суми мають сезонний характер і заборгованість «нарощують» взимку. Тепер же «Луцьктепло» боргує «Нафтогазу» 228 мільйонів гривень, а населення підприємству – 81 мільйон.

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Теги: борг, тепло, Луцьк
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