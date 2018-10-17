Лучани стали менше боргувати за тепло
Сьогодні, 12:42
ДКП «Луцьктепло» боргує НАК «Нафтогаз» понад 200 мільйонів гривень, тоді як взимку борг складав 300 мільйонів. Населення також зменшило борги за тепло.
Про це йшлося у понеділок, 29 липня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально- економічного розвитку, бюджету та фінансів.
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За словами члена робочої групи стосовно перевірки «Луцьктепла» Сергія Дмитрука, підприємство заборгувало НАК «Нафтогаз» станом на 1 січня 300 мільйонів гривень. Своєю чергою, населення боргувало за тепло підприємству приблизно 120 мільйонів гривень.
«Виявили порушення, де підприємець ні разу не заплатив і наростив борги зі 100 тисяч до 200 тисяч. Ми не маємо права озвучувати імена, але вони відомі», - зауважив він.
Натомість в.о. директора ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський каже, що такі суми мають сезонний характер і заборгованість «нарощують» взимку. Тепер же «Луцьктепло» боргує «Нафтогазу» 228 мільйонів гривень, а населення підприємству – 81 мільйон.
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Про це йшлося у понеділок, 29 липня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально- економічного розвитку, бюджету та фінансів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Луцьктепло» потопає у боргах
За словами члена робочої групи стосовно перевірки «Луцьктепла» Сергія Дмитрука, підприємство заборгувало НАК «Нафтогаз» станом на 1 січня 300 мільйонів гривень. Своєю чергою, населення боргувало за тепло підприємству приблизно 120 мільйонів гривень.
«Виявили порушення, де підприємець ні разу не заплатив і наростив борги зі 100 тисяч до 200 тисяч. Ми не маємо права озвучувати імена, але вони відомі», - зауважив він.
Натомість в.о. директора ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський каже, що такі суми мають сезонний характер і заборгованість «нарощують» взимку. Тепер же «Луцьктепло» боргує «Нафтогазу» 228 мільйонів гривень, а населення підприємству – 81 мільйон.
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