Лучани стали менше боргувати за тепло

ДКП «Луцьктепло» боргує НАК «Нафтогаз» понад 200 мільйонів гривень, тоді як взимку борг складав 300 мільйонів. Населення також зменшило борги за тепло.Про це йшлося у понеділок, 29 липня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально- економічного розвитку, бюджету та фінансів.За словами члена робочої групи стосовно перевірки «Луцьктепла» Сергія Дмитрука, підприємство заборгувало НАК «Нафтогаз» станом на 1 січня 300 мільйонів гривень. Своєю чергою, населення боргувало за тепло підприємству приблизно 120 мільйонів гривень.«Виявили порушення, де підприємець ні разу не заплатив і наростив борги зі 100 тисяч до 200 тисяч. Ми не маємо права озвучувати імена, але вони відомі», - зауважив він.Натомість в.о. директора ДКП «Луцьктепло»каже, що такі суми мають сезонний характер і заборгованість «нарощують» взимку. Тепер же «Луцьктепло» боргує «Нафтогазу» 228 мільйонів гривень, а населення підприємству – 81 мільйон.