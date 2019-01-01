За тиждень волинські рятувальники загасили 31 пожежу

У період 22 – 28 липня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували 31 пожежу.Минулого тижня працівники ДСНС врятували 1 людину та здійснили 21 виїзд для проведення аварійно-рятувальних робіт, - повідомляє прес-служба ДСНС у Волинській області.Під час пожеж травмувалися 3 громадян, а на водних об’єктах втопилися 5 волинян.Зокрема 26 липня близько 22-ої години трапилася пожежа в магазині продовольчих товарів у селі Воєгоще Камінь-Каширського району.Першим на допомогу власнику магазину нагодився працівник місцевої пожежної команди, який того дня хоча й не чергував, проте був неподалік. Він пробрався усередину, де виявив тіло людини, тоді вибив двері й повідомив очевидцям, що всередині є потерпіла. Разом з місцевими жителями Владислав Чмух виніс жінку на вулицю й власним транспортом доправив до лікарні, а також викликали рятувальників. Загорання ліквідували працівники 8-ої ДПРЧ м. Камінь-Каширський та працівники місцевої пожежної команди села Воєгоще. 39-річна жінка госпіталізована в в реанімаційне відділення Камінь-Каширської районної лікарні з діагнозом отруєння чадним газом. За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.27 липня о 20:00 виникла пожежа на відкритій території у селі Ратнів Луцького району. Внаслідок пожежі отримала опіки 39-річна місцева жителька Валентина З. З опіками ІІІ – ІV ступеня, у важному стані жінку госпіталізували в опікове відділення Луцької міської клінічної лікарні. За попередніми даними, загорання трапилося внаслідок необережності з вогнем.Цього ж дня під час пожежі на відкритій території отримав термічні опіки обличчя, тулуба та правої руки 5-річний мешканець села Галузія Маневицького району. У важкому стані з ознаками опікового шоку хлопчика госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарню. Імовірно, пожежа трапилася внаслідок дитячих пустощів з вогнем.Минулого тижня рятувальники ДСНС ліквідували 6 пожеж на відкритих територіях: 23 липня працівники 1-ої та 25-ої ДПРЧ міста Луцька ліквідували загорання пшениці на корені на площі 1,5 га поблизу села Липини Луцького району та врятували 140 га злакових від знищення вогнем. Імовірно, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання ліній електропередач.26 липня рятувальники ліквідували загорання стерні у селі Мишів Іваничівського району та у селі Миловань Любомльського району, а 28 липня – поблизу села Шахтарське Іваничівського району. Усі пожежі стерні спричинені місцевими мешканцями.26 липня близько 17:00 горіла суха трава на площі 1 га біля села Заставне Іваничівського району. Загорання ліквідували працівники 18-ої ДПРЧ смт Іваничі. За попередніми даними, підпал учинив 29-річний мешканець смт Благодатне, який перебуває на обліку лікаря-психіатра Нововолинської ЦРЛ.27 липня о 14:10 надійшло повідомленняро пожежу сухої трави та чагарників на площі 0,3 га біля села Піща Шацького району. Імовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Загорання ліквідовано.Ліквідовано пожежу на торфовищі біля села Бихів Любешівського району, що виникла 25 липня. Для гасіння пожежі залучали пожежний автомобіль, 2 мотопомпи, трактор, працювали 8 рятувальників та 3-є осіб з числа населення.За минулий тиждень працівники групи піротехнічних робіт знешкодили 6 боєприпасів, виявлених у Луцькому, Ковельському та Локачинському районах.За минулий тиждень на водних об’єктах області загинули 5 громадян. Зокрема у річці Турія біля села Тойкут Ковельського району втопився 50-річний чоловік, з копанки в селі Грузятин Маневицького району місцеві жителі підняли тіло 10-річної дівчинки, у місті Ківерці на місцевому озері втопився 48-річний чоловік, у приватному ставку в селі Овадне – 37-річний чоловік, а в в селі Дідичі Ківерцівського району місцеві жителі підняли з дна штучного ставка 35 річного місцевого жителя.