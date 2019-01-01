ТРЦ «ПортCity» кличе на «Фестиваль професій»*

25 серпня, уже традиційно, ТРЦ «ПортCity» організовує масштабний«Фестиваль професій». Долучитись до фестивалю зможуть усі бажаючі діти віком від 3 до 18 років.З 12:00 до 16:00 ТРЦ «ПортСіту» перетвориться на дитячий «Дім професій». Під час заходу планується організація більше 150профорієнтаційних «станцій» у поєднанні з розвагами та подарунками для дітей.На фестивалі будуть представлені професії як державного сектору: поліцейські, пожежники, рятувальники, лікарі швидкої допомоги, прикордонники - так і комерційного: кухарі, бухгалтери, банкіри, директори ТРЦ «ПортCity», артисти, музиканти, водії бензовозів компанії «WOG» і молоковозів «КОМО» та багато інших.25 серпня управління ТРЦ «ПортСіту» візьмуть на себе дітлахи. Вонибудуть слідкувати за порядком та чистотою, обслуговувати клієнтів,регулювати температуру та контролювати усі системи: водопостачання,кондиціонування, електропостачання, ну і звісно - зможуть посидіти в кріслі директора ТРЦ, та дати розпорядження і завдання підлеглим.Першочергова мета проекту - допомогти дітям, учнівській та студентській молоді у професійному самовизначенні; сформувати усвідомлений підхід до вибору чи зміни професії у майбутньому, змінити стереотипне уявлення щодо різних професій.Хочеш взяти участь у фестивалі?1. 25 серпня о 12:00 зареєструйся у холі на 1-му поверсі ТРЦ «ПортСity»,2. Отримай карту фестивалю,3. Відвідуй станції/професії та отримуй наклейки-купони,4. Заповнюй свою карту наклейками-купонами,5. Обмінюй карту на подарунки у Крамниці фестивалю,6. Бери участь у розіграші супер призу фестивалю.«Чим більше професій – тим більше подарунків!Розвивайтесь та розважайтесь разом з ПортСity! Чекаємо усіх 25 серпня з 12:00», – повідомили у ТРЦ.