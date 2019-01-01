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У Білорусі вдруге за рік оголосили «розстрільний» вирок

У Білорусі вдруге за рік оголосили «розстрільний» вирок
У Білорусі вдруге у 2019 році оголосили смертний вирок.

За даними базованої в Мінську правозахисної групи «Весна», суд у Вітебську визнав Віктора Павлова винним у вбивстві двох жінок похилого віку в грудні 2018 року та засудив його до смерті, - повідомляє "Радіо Свобода".

50-річний підсудний визнавав свою провину та просив суд зберегти йому життя.

Павлов – другий засуджений до смертної кари у 2019-му після 36-річного Олександра Осиповича, якого визнали винним у вбивстві двох дівчат минулоріч.

Як відомо, Білорусь залишається останньою країною Європи, де карають смертю. Всього за роки незалежності в Білорусі винесли понад 300 смертних вироків.

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Теги: Білорусь, суд, смерть
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