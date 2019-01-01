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«Укрзалізниця» відміняє килими в потягах

«Укрзалізниця» відміняє килими в потягах
"Укрзалізниця" почала прибирати килимові доріжки з поїздів категорій "Інтерсіті", "Регіональний експрес" та "Регіональний поїзд". 

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на прес-службу компанії.

"Ця ініціатива широко підтримана й пасажирами, про що свідчить проведене опитування", - розповіли у компанії.

Окрім цього, в "Укрзалізниці" відзначили, що без килимів прибирати вагони стане простіше.

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Теги: Укрзалізниця
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