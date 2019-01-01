«Укрзалізниця» відміняє килими в потягах





Про це повідомляє ТСН, посилаючись на прес-службу компанії.



"Ця ініціатива широко підтримана й пасажирами, про що свідчить проведене опитування", - розповіли у компанії.



Окрім цього, в "Укрзалізниці" відзначили, що без килимів прибирати вагони стане простіше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Укрзалізниця" почала прибирати килимові доріжки з поїздів категорій "Інтерсіті", "Регіональний експрес" та "Регіональний поїзд".Про це повідомляє ТСН, посилаючись на прес-службу компанії."Ця ініціатива широко підтримана й пасажирами, про що свідчить проведене опитування", - розповіли у компанії.Окрім цього, в "Укрзалізниці" відзначили, що без килимів прибирати вагони стане простіше.

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