Майстер з Волині будує мініатюрні кораблі у пляшках. ВІДЕО

Житель Променя Володимир Ящук понад 40 років будує вітрильники.Чоловік будує і поміщає їх у пляшку, адже це мініатюрні моделі вітрильників, розміром від 18 мм і вагою від 12 грамів, - йдеться на сайті Боратинської сільської ради.Володимир Пантелеймонович народився 1953 року у селі Лисичинці Тернопільської області в сім’ї вчителів. У 1959 році його родина переїхала до Кременця Тернопільської області, а згодом – у 1969 – до Луцька. Тут Володимир закінчив ЗОШ № 3 і продовжив освіту у Луцькому ПТУ № 1. З 1971 року, після кількох місяців роботи на Луцькому автозаводі, хлопця призвали до лав Радянської армії, де він проходив службу у військово-морському флоті на Балтиці.Після звільнення зі збройних сил у 1974 році Володимир Ящук встиг попрацювати на Луцькому електроапаратному заводі, меланжевому комбінаті та на Луцькому підшипниковому заводі. Згодом чоловік ревно захопився шаховою композицією, і у 1984 році, в харківській газеті «Ленінська зміна» була опублікована його перша шахова задача. Співпрацював з різними відомими шаховими композиторами. У 1986 році організував конкурс складання зображувальних задач, присвячений 900-річчю міста Луцька в газеті «Радянська Волинь». У 1979 році чоловік одружився. У 1991 році почали будувати будинок у селі Промінь, де проживають до сьогодні. Нині у них з дружиною Катериною Василівною двоє доньок.Перше судно Володимир Ящук збудував у 1977 році, на спір товаришу, який не вірив, що Володимиру під силу помістити корабель у пляшку. Судно було зроблено зі світлини у журналі «Навколо світу», з сосни й у пляшці з радянського коньяка.Сьогодні у колекції Володимира Ящука понад 200 кораблів. Моделі вітрильників він будує зі шпону бамбуку, ниток, паперу. Унікально, що вітрила майстер виготовляє з різноманітних матеріалів, зокрема – рослинного і тваринного походження. До прикладу, деякі матеріали: сіль, скло електроламп, панцир рака, ребра карася, пір’я, пелюстки квітів, листя, кора, гриби, шкірки винограду, картоплі, яблука, цибулі, часнику, а також павутина, очерет, редька чорна, хвіст щуки, кукурудза, хвостики вишень, кріп, солома вівса, лавровий лист, помідор, гранат, упаковочний папір, липовий цвіт, листки вільхи, капусти, хрону, клена дуба, берези та ін.Чоловік не просто будує вітрильники, а відтворює історичні кораблі різних часів і народів. Є й кораблі з книги «Старий і море», кінофільмів «Пурпурові вітрила» та «Пірати карибського моря» і навіть мультфільмів «Ну, постривай!» та «Як козаки…».За рік Володимир виготовляє понад 20 кораблів. Козацьку Чайку він робить за 4 години, а на великі кораблі йде, як правило, тиждень часу (вечорами по кілька годин). За роки роботи чоловік зібрав «колекцію трьох рекордів»: перший – придумав 15 видів кріплень вітрильника у пляшці. Друге досягнення, яке невдовзі підкорить майстер – виготовить вітрила 12 моделей кораблів з різних частин, від коріння до стрілки, однієї рослини – часнику. Третій рекорд – понад 70 моделей кораблів виготовлено з вітрилами з рослин, істот, природних і штучних матеріалів.Варто додати, що Володимир Ящук ще й самостійно створює короткометражні фільми про своє хобі. Так, вже встиг відзняти такі відео як: «Корабель в пляшці», «SPTRROW», «VICTORY», «БРИГ», «БРИГ-2», «loss sgudron».