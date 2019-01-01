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Підприємство продає пам`ятник Леніну, щоб погасити борги

Підприємство продає пам`ятник Леніну, щоб погасити борги
У Жовтих Водах на Дніпропетровщині виставили на торги бронзовий пам’ятник Леніну, що після демонтажу у 2014 році зберігався на складі місцевого комунального підприємства.

Директор КП «Виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об'єднання» Жовтоводської міської ради» Андрій Поляков вважає, що пам’ятник може когось зацікавити, - пише Укрінформ.

«Він (пам’ятник Леніну – ред.) може когось зацікавити не лише як метал, а має ще й якусь художню цінність», - вважає керівник.

За його словами, торги відбудуться 8 серпня, а заявки на участь подали з десяток потенційних покупців.

Поляков розповів, що підприємство має мільйонні борги, майно описала державна виконавча служба. Щоб погасити хоча б зарплатний борг (а це майже 400 тисяч гривень), комунальникам дозволили продати з аукціону чотириметрову шеститонну фігуру Ілліча.

До речі, на Дніпропетровщині існує приватний музей тоталітарного режиму. Його створив на власному обійсті у селі Курилівка директор ТОВ ВТФ «МІКОМП» Олег Мороз. У його колекції нині майже 40 експонатів.

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Теги: Жовті Води, продаж
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