У Луцьку патрульні двічі за ніч зупиняли п'яного водія





Про це повідомляє



У чоловіка виявили ознаки сп’яніння, однак від перевірки він відмовився. На нього оформили 2 постанови та протокол.



Однак через кілька годин його знову помітили за кермом автомобіля, на вулиці Словацького.



На вимогу про зупинку той не відреагував і продовжив рух. Залишивши транспортний засіб і кинувши ключі, почав утікати. Коли ж його наздогнали, пояснив, що перелякався. У водія знову були ознаки сп’яніння.



Цього разу він пройшов перевірку на місці – 1,7 проміле.



Відповідно, на водія знову оформили протокол за керування нетверезим, а також за ігнорування вимоги про зупинку.



Винесли і постанову за порушення ПДР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на ніч сьогодні, 1 серпня, екіпаж патрульних зупинив водія Audi за порушення ПДР.Про це повідомляє патрульна поліція Волині У чоловіка виявили ознаки сп’яніння, однак від перевірки він відмовився. На нього оформили 2 постанови та протокол.Однак через кілька годин його знову помітили за кермом автомобіля, на вулиці Словацького.На вимогу про зупинку той не відреагував і продовжив рух. Залишивши транспортний засіб і кинувши ключі, почав утікати. Коли ж його наздогнали, пояснив, що перелякався. У водія знову були ознаки сп’яніння.Цього разу він пройшов перевірку на місці – 1,7 проміле.Відповідно, на водія знову оформили протокол за керування нетверезим, а також за ігнорування вимоги про зупинку.Винесли і постанову за порушення ПДР.

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