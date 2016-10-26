У Луцьку патрульні двічі за ніч зупиняли п'яного водія
Сьогодні, 16:40
У Луцьку на ніч сьогодні, 1 серпня, екіпаж патрульних зупинив водія Audi за порушення ПДР.
Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
У чоловіка виявили ознаки сп’яніння, однак від перевірки він відмовився. На нього оформили 2 постанови та протокол.
Однак через кілька годин його знову помітили за кермом автомобіля, на вулиці Словацького.
На вимогу про зупинку той не відреагував і продовжив рух. Залишивши транспортний засіб і кинувши ключі, почав утікати. Коли ж його наздогнали, пояснив, що перелякався. У водія знову були ознаки сп’яніння.
Цього разу він пройшов перевірку на місці – 1,7 проміле.
Відповідно, на водія знову оформили протокол за керування нетверезим, а також за ігнорування вимоги про зупинку.
Винесли і постанову за порушення ПДР.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
У чоловіка виявили ознаки сп’яніння, однак від перевірки він відмовився. На нього оформили 2 постанови та протокол.
Однак через кілька годин його знову помітили за кермом автомобіля, на вулиці Словацького.
На вимогу про зупинку той не відреагував і продовжив рух. Залишивши транспортний засіб і кинувши ключі, почав утікати. Коли ж його наздогнали, пояснив, що перелякався. У водія знову були ознаки сп’яніння.
Цього разу він пройшов перевірку на місці – 1,7 проміле.
Відповідно, на водія знову оформили протокол за керування нетверезим, а також за ігнорування вимоги про зупинку.
Винесли і постанову за порушення ПДР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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