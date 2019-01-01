На Волині відбудеться екомарафон «Світанок Світязя»





Про це повідомили у прес-службі заходу.



До слова, організатори Екомарафону – перші, хто спромігся провести змагання, де учасники бігли цілий марафон, а це – 42 кілометри. Раніше подібні заходи у Волинській області не відбувалися.



Також вперше в регіоні відбулися змагання з бігу по воді, що найбільше захопили у 2018 році і відпочивальників, і учасників Екомарафону «Світанок Світязя».



Важливими є цьогорічні зміни у локаціях фінішів та стартів забігів та заїздів на лижеролерах. Цього року вони будуть напроти наметового містечка «Незабудка», що розташоване перед Турбазою «Лісова Пісня», по вулиці Пісочна 9, с. Гаївка, Шацького району. Google-Карта ТУТ.



Усі забіги по воді «NESTER-HOUSE ЕСО WATER RUN» відбуватимуться у тому самому місці, що й минулого року – на центральному пляжі озера Світязь (вулиця Жовтнева, село Світязь, Шацького району). Google-Карта ТУТ.



Учасникам пільгових категорій, передбачається повернення частини коштів стартового внеску незалежно від дати електронної реєстрації, але при попередній реєстрації та надсилання фото посвідчення УБД, пенсійного посвідчення та свідоцтва про народження, або інформування в телефонній розмові Макарчук Анастасії (Контактний телефон (095)220-60-28, E-mail:



У секретаріаті змагань 9 серпня 2019 року учасники пільгових категорій зможуть отримати разом з стартовим внеском наступні кошти за участь у змаганнях: учасники бойових дій, АТО, люди з інвалідністю - отримають по 350 грн., учасники вікових категорій: 18 – та 60 + отримають по 100 грн.



Реєстрація на головні забіги триває ТУТ.



Реєстрація на участь в дитячих пробігах проводитиметься безкоштовно у секретаріаті змагання 09 серпня в робочий час секретаріату з 10.00 год. до 19.00 год. 10 серпня у день змагання реєстрація проводитиметься виключно для дітей та для реєстрації учасників на пробіг по воді з 8.00 до 15.00 год.



Загалом, у рамках «Світанку Світязя» відбудуться такі забіги: перший в Україні пробіг про воді 400 м, дитячі пробіги по воді на 100 м, півмарафон 21 км, марафон 42 км, естафета та біг по шосе 5 км, Кубок України з перегонів на лижеролерах на марафонській дистанції чоловіки 42,195 км.



Діти зможуть безкоштовно брати участь лише у змаганнях бігу водою берегом Світязя. Зокрема, 100 метрів водою бігтимуть дівчата та юнаки 2003-2010 років народження. А для спортивного сімейного відпочинку відбуватиметься Естафета «Тато, Мама, Я» 3х100 м. Вік дітей 2004 – 2012 років народження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 10 серпня відбудеться екомарафон «Світанок Світязя».Про це повідомили у прес-службі заходу.До слова, організатори Екомарафону – перші, хто спромігся провести змагання, де учасники бігли цілий марафон, а це – 42 кілометри. Раніше подібні заходи у Волинській області не відбувалися.Також вперше в регіоні відбулися змагання з бігу по воді, що найбільше захопили у 2018 році і відпочивальників, і учасників Екомарафону «Світанок Світязя».Важливими є цьогорічні зміни у локаціях фінішів та стартів забігів та заїздів на лижеролерах. Цього року вони будуть напроти наметового містечка «Незабудка», що розташоване перед Турбазою «Лісова Пісня», по вулиці Пісочна 9, с. Гаївка, Шацького району. Google-Карта ТУТ.Усі забіги по воді «NESTER-HOUSE ЕСО WATER RUN» відбуватимуться у тому самому місці, що й минулого року – на центральному пляжі озера Світязь (вулиця Жовтнева, село Світязь, Шацького району). Google-Карта ТУТ.Учасникам пільгових категорій, передбачається повернення частини коштів стартового внеску незалежно від дати електронної реєстрації, але при попередній реєстрації та надсилання фото посвідчення УБД, пенсійного посвідчення та свідоцтва про народження, або інформування в телефонній розмові Макарчук Анастасії (Контактний телефон (095)220-60-28, E-mail: [email protected] ).У секретаріаті змагань 9 серпня 2019 року учасники пільгових категорій зможуть отримати разом з стартовим внеском наступні кошти за участь у змаганнях: учасники бойових дій, АТО, люди з інвалідністю - отримають по 350 грн., учасники вікових категорій: 18 – та 60 + отримають по 100 грн.Реєстрація на головні забіги триває ТУТ.Реєстрація на участь в дитячих пробігах проводитиметься безкоштовно у секретаріаті змагання 09 серпня в робочий час секретаріату з 10.00 год. до 19.00 год. 10 серпня у день змагання реєстрація проводитиметься виключно для дітей та для реєстрації учасників на пробіг по воді з 8.00 до 15.00 год.Загалом, у рамках «Світанку Світязя» відбудуться такі забіги: перший в Україні пробіг про воді 400 м, дитячі пробіги по воді на 100 м, півмарафон 21 км, марафон 42 км, естафета та біг по шосе 5 км, Кубок України з перегонів на лижеролерах на марафонській дистанції чоловіки 42,195 км.Діти зможуть безкоштовно брати участь лише у змаганнях бігу водою берегом Світязя. Зокрема, 100 метрів водою бігтимуть дівчата та юнаки 2003-2010 років народження. А для спортивного сімейного відпочинку відбуватиметься Естафета «Тато, Мама, Я» 3х100 м. Вік дітей 2004 – 2012 років народження.

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