Із супермаркету вкрали термінал iBox

Під Києвом в одному з супермаркетів Києво-Святошинського району стався кричущий і одночасно курйозний випадок: компанія чоловіків вкрала терміналТроє чоловіків вночі проникли в будівлю магазину і винесли звідти термінал iBox, - повідомляє Інформатор.Крадіжка сталася в понеділок, 29 липня.Як повідомив керівник поліції Київщини, троє зловмисників проникли в супермаркет в Києво-Святошинському районі. Чоловіки викрали звідти iBox з грошима, після чого зникли в невідомому напрямку. На жаль, штатний охоронець не зміг їм перешкодити.Однак в п'ятницю вранці, зловмисників чекав неприємний сюрприз. До чоловіків додому прийшли спецназівці, кримінальна поліція і слідчі. Усіх трьох зловмисників вдалося затримати і вилучити речові докази, серед яких ножі, кастети і іншу зброю.