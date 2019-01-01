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Із супермаркету вкрали термінал iBox

Із супермаркету вкрали термінал iBox
Під Києвом в одному з супермаркетів Києво-Святошинського району стався кричущий і одночасно курйозний випадок: компанія чоловіків вкрала термінал

Троє чоловіків вночі проникли в будівлю магазину і винесли звідти термінал iBox, - повідомляє Інформатор.

Крадіжка сталася в понеділок, 29 липня.

Як повідомив керівник поліції Київщини Андрій Небитов, троє зловмисників проникли в супермаркет в Києво-Святошинському районі. Чоловіки викрали звідти iBox з грошима, після чого зникли в невідомому напрямку. На жаль, штатний охоронець не зміг їм перешкодити.

Однак в п'ятницю вранці, зловмисників чекав неприємний сюрприз. До чоловіків додому прийшли спецназівці, кримінальна поліція і слідчі. Усіх трьох зловмисників вдалося затримати і вилучити речові докази, серед яких ножі, кастети і іншу зброю.

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Теги: крадіжка, поліція
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