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Луцькі муніципали прокоментували «неякісний» ремонт на одній із вулиць

Луцькі муніципали прокоментували «неякісний» ремонт на одній із вулиць
У департаменті муніципальної варті спростували інформацію про недбалість підрядників, які нібито проводили ямковий ремонт вулиці Клима Савура.

Про це інформує департамент у Facebook.

На сторінці депутатської on-line приймальні Андрія Покровського в мережі «Facebook» з’явився пост щодо неякісного проведення поточного ямкового ремонту на вулиці Клима Савури.

Департамент муніципальної варти Луцької міської ради повідомив про те, що ніякого поточного ямкового ремонту на Клима Савури не проводили. Згідно з отриманиими в департаменті аварійних ордерів від 27 травня та від 01 липня на Клима Савури проводиться ремонт водопровідно-каналізаційної мережі КП «Луцькводоканал».

В зв’язку з просіданням землі після проведення земляних робіт, зруйнувалось щойно покладене асфальтне покриття. Термін дії ордерів ще не завершився, відновлювальні роботи КП «Луцкводоканал» продовжуються. Після закінчення терміну дії ордерів проведуть перевірку належного стану благоустрою.
Луцькі муніципали прокоментували «неякісний» ремонт на одній із вулиць
Луцькі муніципали прокоментували «неякісний» ремонт на одній із вулиць

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Теги: ремонт, Луцьк
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