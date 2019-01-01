У липні Волинська митниця поповнила держбюджет на понад мільярд гривень

У липні Волинська митниця ДФС адмініструвала понад 1,1 мільярд гривень доходів державного бюджету.У липні цього року Волинська митниця ДФС адмініструвала 1,103 млрд гривень митних платежів, які перераховано до державної скарбниці, - інформує прес-служба ДФС у Волинській області.Виконання індикативного показника надходжень бюджету за місяць становить 110 відсотків.Загалом за січень-липень 2019 року митниця додала в кошик доходів країни понад 8,1 мільярдів гривень, що більше минулорічної суми на 53 відсотки або на 2,8 мільярдів гривень.Перевиконання зумовлене збільшенням обсягів ввезення та відповідним ростом сум сплачених податків під час імпорту легкових та вантажних автомобілів, машин та механічних пристроїв спеціального призначення, мінеральних добрив.Середньоденний показник надходжень митниці за 7 місяців 2019 року склав 56,9 мільйонів гривень, що в півтора рази більше минулорічного.