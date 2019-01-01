вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 8 серпня.

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 8 серпня.
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +17…+19 градусів, удень – +24…+26. Вітер північно-західний, південно-західний, західний і південний, 1-7 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, Луцьк, Волинь, 8 серпня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині амбулаторію будують за 6 мільйонів гривень. ФОТО
Сьогодні, 20:37
У Ковелі відбудеться флешмоб до Дня Незалежності України
Сьогодні, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 8 серпня.
Сьогодні, 20:04
Розкажуть, яким буде оновлений Театральний майдан. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
Ковель – один із найпотужніших центрів іконописання 17 століття. РЕТРОСВІТЛИНИ
Сьогодні, 19:46
Схожі новини
На Волині – штормове попередження на середу, 24 липня На Волині – штормове попередження на середу, 24 липня
23 липень, 20:00
Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 21 липня Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 21 липня
20 липень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 13 і 14 липня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 13 і 14 липня
12 липень, 20:00
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області у п’ятницю, 5 липня Якою буде погода в Луцьку та Волинській області у п’ятницю, 5 липня
04 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Негода повалила дерева у місті на Волині. ФОТО
Сьогодні, 21:16
 0
Хліб на Волині може подорожчати
Сьогодні, 20:55
 0
У селі на Волині амбулаторію будують за 6 мільйонів гривень. ФОТО
Сьогодні, 20:37
 0
У Ковелі відбудеться флешмоб до Дня Незалежності України
Сьогодні, 20:17
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 8 серпня.
Сьогодні, 20:04
 0
Медіа
відео
1/8
﻿