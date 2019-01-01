Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 8 серпня.
Сьогодні, 20:04
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +17…+19 градусів, удень – +24…+26. Вітер північно-західний, південно-західний, західний і південний, 1-7 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +17…+19 градусів, удень – +24…+26. Вітер північно-західний, південно-західний, західний і південний, 1-7 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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