УПЛ перейменували на честь букмекерської компанії

Українська Прем’єр-Ліга та міжнародна букмекерська компанія Favbet оголосили про співробітництво та презентували нову назву Чемпіонату УПЛ — Favbet ЛігаУкраїнська Прем’єр-Ліга та міжнародна букмекерська компанія Favbet (в Україні представлена брендом Favorit Sport) оголосили про співробітництво та презентували нову назву Чемпіонату УПЛ — Favbet Ліга, - йдеться на офіційному сайті УПЛ.УПЛ та Favbet підписали договір про титульне партнерство терміном на два футбольні сезони, сума угоди не розголошується. Партнери будуть скеровувати зусилля на розвиток чемпіонату та українського футболу в цілому. Рішення про партнерство підтримали Загальні збори учасників УПЛ. Частина партнерського внеску буде перерахована клубам на поточні витрати, решта суми буде скерована на розвиток Чемпіонату.Решта футбольного сезону 2019/20 пройде з новою емблемою чемпіонату.У графічній емблемі емплементовано основні елементи логотипів партнерів. Поєднання зірок та корони символізує собою шлях футбольних команд до перемог та чемпіонських титулів.Уже в четвертому турі Чемпіонату УПЛ футболісти вийдуть на поле з новою нашивкою на футболках.Favbet – міжнародна букмекерська компанія, в Україні представлена брендом Favorit Sport. Цього року компанія святкує 20-річчя своєї діяльності в Україні. Географія діяльності нараховує більш ніж 10 країн. Щодня понад 1 млн клієнтів роблять ставки у Favbet. В Україні компанія співпрацює з футбольними клубами УПЛ: «Динамо», «Зоря», «Колос», «Львів», «Маріуполь».