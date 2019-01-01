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На Рівненщині у аварії загинули бізнесмен та адвокатка

На Рівненщині у аварії загинули бізнесмен та адвокатка
На автодорозі «Київ-Чоп» неподалік міста Корець сталася дорожньо-транспортна пригода. У результаті аварії загинуло двоє людей.

Поліцейські встановили, що 43-річний водій Audi A8, житель Рівного, рухаючись у напрямку Києва, допустив занос автомобіля та, врізавшись у відбійник, злетів у кювет, - пише Рівне вечірнє.

Водій та пасажирка, 40-річна рівнянка, отримали смертельні травми. Поліцейські працюють на місці поді, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Як стало відомо РВ, за кермом Ауді перебував підприємець Анатолій Онищук, власник ТЦ «Ліон», та адвокатка Тетяна Якубович.

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Теги: аварія, смерть
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