На Рівненщині у аварії загинули бізнесмен та адвокатка





Поліцейські встановили, що 43-річний водій Audi A8, житель Рівного, рухаючись у напрямку Києва, допустив занос автомобіля та, врізавшись у відбійник, злетів у кювет, - пише



Водій та пасажирка, 40-річна рівнянка, отримали смертельні травми. Поліцейські працюють на місці поді, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.



Як стало відомо РВ, за кермом Ауді перебував підприємець Анатолій Онищук, власник ТЦ «Ліон», та адвокатка Тетяна Якубович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Київ-Чоп» неподалік міста Корець сталася дорожньо-транспортна пригода. У результаті аварії загинуло двоє людей.Поліцейські встановили, що 43-річний водій Audi A8, житель Рівного, рухаючись у напрямку Києва, допустив занос автомобіля та, врізавшись у відбійник, злетів у кювет, - пише Рівне вечірнє Водій та пасажирка, 40-річна рівнянка, отримали смертельні травми. Поліцейські працюють на місці поді, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.Як стало відомо РВ, за кермом Ауді перебував підприємець, власник ТЦ «Ліон», та адвокатка

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